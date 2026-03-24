Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці через російські удари по Україні
Парламент Молдови ввів надзвичайний стан в енергетиці через відключення лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти внаслідок російських ударів по інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Рішення було ухвалено ввечері у вівторок, 24 березня, на позачерговому засіданні. Свої голоси "за" віддали 72 депутати, 18 - утрималися.
Прем'єр-міністр країни Олександр Мунтяну наголосив, що введення надзвичайного стану - це "необхідний, законний і превентивний захід".
За його словами, НС дасть змогу швидше мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру, а також, за необхідності, застосувати додаткові заходи для мінімізації шкоди від кризи.
За словами молдовського прем'єра, розглядаються кілька сценаріїв забезпечення Молдови електроенергією. Зокрема, це відновлення лінії Ісакча-Вулканешти, підключення до румунської мережі через Галац, закупівля електроенергії з Румунії через Україну чи комбінування цих рішень.
Що передувало
Сьогодні зранку Мунтяну повідомив, що нічні удари РФ по Україні призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією - лінії Ісакча-Вулканешті. Він додав, що задіяні чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація складна.
Прем'єр Молдови підкреслив, що одноосібну відповідальність за це несе Росія. Президент Молдови Мая Санду назвала удари по енергетиці воєнним злочином РФ.
Нагадаємо, увечері 23 березня через російські удари по Україні відключилась транскордонна лінія електропередач, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії.
Крім того, наприкінці січня в Молдові стався частковий блекаут через обстріли Росії.Тоді на лінії 400 кВ "Ісакча - Вулканешти - МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що спровокувало аварійний збій.