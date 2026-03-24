Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці через російські удари по Україні

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан в енергетиці через відключення лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти внаслідок російських ударів по інфраструктурі України.

Рішення було ухвалено ввечері у вівторок, 24 березня, на позачерговому засіданні. Свої голоси "за" віддали 72 депутати, 18 - утрималися.

Прем'єр-міністр країни Олександр Мунтяну наголосив, що введення надзвичайного стану - це "необхідний, законний і превентивний захід".

За його словами, НС дасть змогу швидше мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру, а також, за необхідності, застосувати додаткові заходи для мінімізації шкоди від кризи.

За словами молдовського прем'єра, розглядаються кілька сценаріїв забезпечення Молдови електроенергією. Зокрема, це відновлення лінії Ісакча-Вулканешти, підключення до румунської мережі через Галац, закупівля електроенергії з Румунії через Україну чи комбінування цих рішень.

Що передувало

Сьогодні зранку Мунтяну повідомив, що нічні удари РФ по Україні призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією - лінії Ісакча-Вулканешті. Він додав, що задіяні чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація складна.

Прем'єр Молдови підкреслив, що одноосібну відповідальність за це несе Росія. Президент Молдови Мая Санду назвала удари по енергетиці воєнним злочином РФ.