Чи вдасться ЄС домовитись з Фіцо щодо 18-го пакета санкцій проти Росії: оцінка джерел

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни, зокрема ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія та інші партнери, запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження торкнулися фінансової системи, енергетичного сектору, оборонної промисловості та експорту технологій.

10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на зменшення прибутків Москви від продажу енергоносіїв, а також на російські банки та оборонну сферу.

Після цього Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме нові обмеження, доки Єврокомісія не запропонує рішення, яке дозволить "уникнути економічних збитків" для Братислави у разі поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв.

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