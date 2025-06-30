Удастся ли ЕС договориться с Фицо по 18-му пакету санкций против России: оценка источников

Европейскому союзу (ЕС) вероятно удастся убедить главу словацкого правительства Роберта Фицо поддержать 18-й пакет санкций против Российской Федерации (РФ) в течение июля.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в ЕС.
Отдельно стоит добавить, что 26 июня Фицо утверждал, что будет блокировать новый пакет санкций ЕС против страны-террориста до тех пор, пока не будет решен вопрос энергетической безопасности, поскольку Словакия выступает против планов союза полностью отказаться от покупки российских энергоносителей до 2027 года.
По его словам, новые санкционные ограничения якобы приведут к перебоям с поставками энергии, а также росту цен. В том же числе Братислава напугана возможными арбитражными исками на сумму до 20 миллиардов евро из-за разрыва контракта с российским газовым монополистом "Газпром".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания и другие партнеры, ввели масштабные санкции против России. Ограничения коснулись финансовой системы, энергетического сектора, оборонной промышленности и экспорта технологий.
10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против России, который направлен на уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей, а также на российские банки и оборонную сферу.
После этого Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать новые ограничения, пока Еврокомиссия не предложит решение, которое позволит "избежать экономических убытков" для Братиславы в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.
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