ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ЄК відповіли на ультиматум Фіцо щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Брюссель, Середа 11 червня 2025 15:45
UA EN RU
У ЄК відповіли на ультиматум Фіцо щодо 18-го пакету санкцій проти Росії Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія контактуватиме зі Словаччиною щодо її погроз заблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Європейської комісії Паула Піньо.

Піньо нагадала, що всі попередні пакети санкцій проти Росії були ухвалені одноголосно всіма країнами-членами ЄС. І така одноголосна підтримка 18-го пакета є метою ЄК.

"У цьому випадку ми також працюємо з усіма державами-членами, включно, зрозуміло, зі Словаччиною, вислуховуємо їхні побоювання і шукаємо способи їх усунення", - додала вона.

Як нагадала прессекретар ЄК, протягом останніх років і з моменту початку війни РФ проти України в ЄС тісно співпрацюють з усіма державами-членами "для того, щоб поступово припинити імпорт викопного палива з Росії, і поки що це вдається". Незабаром очікується законодавча пропозиція, яка має втілити в життя і цей крок.

"Подивимося, в чому саме полягають претензії і чи не були вони вже розглянуті, як уже було сказано, під час усієї роботи, виконаної за останні роки для диверсифікації та забезпечення безпеки всіх держав-членів, особливо в тому, що стосується енергетичної безпеки", - зазначила Піньо.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що його країна накладе вето на ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Він пообіцяв вдатися до таких заходів, якщо ЄК не запропонує Братиславі рішення, щоб впоратися з наслідками відмови від російських енергоносіїв.

Фіцо нафантазував, що відмова від російського газу, нафти і ядерного палива - це нібито "економічне самогубство".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Російська Федерація
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України