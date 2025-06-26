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Знову за рибу гроші: Фіцо виступив із погрозами блокувати нові санкції ЄС проти Росії

Словаччина, Четвер 26 червня 2025 19:05
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Знову за рибу гроші: Фіцо виступив із погрозами блокувати нові санкції ЄС проти Росії Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ще одна країна, окрім Угорщини, планує блокувати нові санкції Європейського союзу проти Росії. Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає новий, 18-й санкційний пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме 18-й пакет санкцій, доки не буде вирішено проблеми питання енергетичної безпеки. Як відомо, кліка Фіцо виступає проти планів ЄС повністю відмовитися від купівлі російських енергоносіїв до 2027 року.

"Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій. Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо запроваджувати подальші санкції" - заявив він.

Словацький прем'єр вигадує традиційні для Братислави відмовки: так, він заявляє, що запровадження нових обмежень нібито спричинить перебої із постачанням енергії та зростання цін. Також Фіцо наляканий можливими арбітражними позовами на суму до 20 мільярдів євро через розрив контракту з російським газовим монополістом "Газпром".

При цьому міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка, коментуючи впертість Фіцо, висловив сподівання, що Словаччину та Угорщину вдасться змусити підтримати нові санкції. До початку липня 2025 року Польща головує у ЄС, тому це частково її зона відповідальності.

"Як і у випадку з попередніми пакетами санкцій, я тут налаштований оптимістично, ми над цим працюємо... Я сподіваюся, що вдасться закрити це до кінця польського головування, а як ми знаємо, залишилося чотири дні", - пояснив він.

П'ята колонна у ЄС: блокування санкцій

Позиція урядів друзів російського диктатора Володимира Путіна - Віктора Орбана в Угорщині та Роберта Фіцо у Словаччині щодо санкцій проти РФ давно викликає роздратування.

Фіцо нещодавно взагалі насмілився висунути Єврокомісії ультиматум. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 червня поспішив заявити, що його країна і Словаччина нібито заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Його слова спростував 24 червня голова словацького МЗС Юрай Бланар. Він заявив, що Словаччина підтримає нові санкції, за умови, якщо будуть "гарантії", що такі обмеження не зашкодять словацькій економіці.

З усім тим, Євросоюз знайшов обхідний шлях, який дозволить ігнорувати шантаж Будапешта та Братислави. Рішення буде прийматися на тій правовій основі, яка не потребує одноголосного ухвалення.

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Роберт Фіцо Санкції проти Росії
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