Недвижимость или валюта? Как правильно распределить сбережения в 2026 году
В 2026 году недвижимость в Украине остается прежде всего инструментом сохранения капитала, а не способом быстрого заработка. В то же время валютные сбережения выполняют ключевую роль в формировании финансовой подушки безопасности.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании HUGS Глеб Кабальнов.
Главное:
- Стратегия инвестирования: Сначала необходимо обеспечить себя базовым жильем, а уже потом инвестировать остаток средств.
- Доходность недвижимости: За последние 20-30 лет сектор не демонстрирует высокой доходности, однако остается надежным из-за постоянной потребности людей в жилье.
- Топ-регион: Самым выгодным направлением для инвестиций в недвижимость является Киев и пригород столицы.
- Финансовая подушка: Обязательным является наличие запаса средств на 3-6 месяцев расходов в валюте.
- Валютные пропорции: Рекомендуется держать не менее 50% сбережений в долларах, остальные - в евро.
Квартира как "якорь" капитала
Недвижимость в 2026 году остается базовым активом, однако инвесторам стоит изменить ожидания относительно ее доходности. По словам аналитика, жилье сейчас - это инструмент сохранения, а не стремительного роста капитала.
В течение последних 20-30 лет этот сектор не демонстрирует высокой доходности, а аренда приносит лишь умеренную прибыль. Однако стабильность актива обеспечивается фундаментальным фактором - людям всегда нужно жилье.
Стратегия инвестирования:
- Сначала обеспечить себя базовым жильем.
- Инвестировать остаток средств в дополнительные объекты.
- Наиболее перспективным регионом для вложений остается Киев и пригород.
Формула финансовой "подушки"
Параллельно с инвестициями в недвижимость, обязательной стратегией остается накопление средств в иностранной валюте. Это критично для создания финансовой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.
Для формирования надежной "подушки безопасности" рекомендуется иметь запас, покрывающий от 3 до 6 месяцев ваших обычных расходов.
Рекомендуемые пропорции валютной корзины:
- Не менее 50% - в долларах;
- Остальное - в евро.
Такой комбинированный подход позволяет сбалансировать риски и обеспечить стабильность сбережений в долгосрочной перспективе.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.