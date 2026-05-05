Недвижимость или валюта? Как правильно распределить сбережения в 2026 году

12:25 05.05.2026 Вт
Действительно ли недвижимость и валюта остаются надежными инструментами сохранения денег?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: недвижимость и валюта остаются базовыми инструментами сохранения сбережений (Getty Images)
В 2026 году недвижимость в Украине остается прежде всего инструментом сохранения капитала, а не способом быстрого заработка. В то же время валютные сбережения выполняют ключевую роль в формировании финансовой подушки безопасности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании HUGS Глеб Кабальнов.

Главное:

  • Стратегия инвестирования: Сначала необходимо обеспечить себя базовым жильем, а уже потом инвестировать остаток средств.
  • Доходность недвижимости: За последние 20-30 лет сектор не демонстрирует высокой доходности, однако остается надежным из-за постоянной потребности людей в жилье.
  • Топ-регион: Самым выгодным направлением для инвестиций в недвижимость является Киев и пригород столицы.
  • Финансовая подушка: Обязательным является наличие запаса средств на 3-6 месяцев расходов в валюте.
  • Валютные пропорции: Рекомендуется держать не менее 50% сбережений в долларах, остальные - в евро.

Квартира как "якорь" капитала

Недвижимость в 2026 году остается базовым активом, однако инвесторам стоит изменить ожидания относительно ее доходности. По словам аналитика, жилье сейчас - это инструмент сохранения, а не стремительного роста капитала.

В течение последних 20-30 лет этот сектор не демонстрирует высокой доходности, а аренда приносит лишь умеренную прибыль. Однако стабильность актива обеспечивается фундаментальным фактором - людям всегда нужно жилье.

Стратегия инвестирования:

  1. Сначала обеспечить себя базовым жильем.
  2. Инвестировать остаток средств в дополнительные объекты.
  3. Наиболее перспективным регионом для вложений остается Киев и пригород.

Формула финансовой "подушки"

Параллельно с инвестициями в недвижимость, обязательной стратегией остается накопление средств в иностранной валюте. Это критично для создания финансовой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

Для формирования надежной "подушки безопасности" рекомендуется иметь запас, покрывающий от 3 до 6 месяцев ваших обычных расходов.

Рекомендуемые пропорции валютной корзины:

  • Не менее 50% - в долларах;
  • Остальное - в евро.

Такой комбинированный подход позволяет сбалансировать риски и обеспечить стабильность сбережений в долгосрочной перспективе.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

