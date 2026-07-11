Чи варто чекати нового стрибка долара: банкір назвав фактор, який може вплинути на курс

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Долар наступного тижня може торгуватися в межах 44,4-45 грн .

. Євро, за прогнозом, перебуватиме у діапазоні 51-52,5 грн .

. Головним ризиком для гривні банкір називає не валютний, а паливний фактор .

. Системного дефіциту пального в Україні наразі не очікують.

У разі зростання попиту на валюту НБУ може збільшити інтервенції майже до 900 млн доларів за тиждень.

Долар залишиться у звичному діапазоні

За прогнозом Лєсового, найближчого тижня курс долара навряд чи вийде за межі 44,4-45 гривень. Це продовження тенденції, яка сформувалася на початку липня, коли ринок увійшов у фазу помірних коливань без різких стрибків.

Банкір зазначає, що нинішній режим ''керованої гнучкості'' дозволяє Національному банку оперативно реагувати на дисбаланс між попитом і пропозицією валюти. Саме тому навіть за активнішого попиту з боку імпортерів ринок не демонструє хаотичних змін.

На міжбанківському ринку прогнозований коридор для долара становитиме 44,4-45 грн, тоді як на готівковому ринку – 44,5-45 грн.

Яким буде курс євро

Щодо європейської валюти, то базовий прогноз передбачає діапазон 51-52,5 грн.

За словами експерта, курс євро традиційно формується під впливом двох чинників: співвідношення гривні до долара та ситуації на міжнародному валютному ринку, зокрема у парі євро/долар.

Якщо глобальна кон’юнктура не зміниться кардинально, то й курс євро в Україні залишатиметься в прогнозованих межах.

Паливний фактор може стати головним ризиком

На думку Лєсового, найбільший ризик для гривні нині пов’язаний не стільки із самим валютним ринком, скільки з паливом.

Він пояснює, що ціни на пальне безпосередньо впливають на імпортний попит, логістичні витрати, транспорт і загальні інфляційні очікування. Якщо світові ціни або проблеми з постачанням пального посилять тиск на ринок, імпортерам може знадобитися більше валюти.

Водночас банкір наголошує, що говорити про системний дефіцит пального підстав немає. Після досвіду 2022 року український ринок став значно стійкішим, а імпортні маршрути повністю налагоджені. Водночас локальні труднощі з роботою окремих АЗС чи логістикою можуть тимчасово впливати на ціни та поведінку споживачів.

НБУ може активніше виходити на міжбанк

Попри очікувану стабільність курсу, наступний тиждень навряд чи буде повністю безризиковим.

За оцінкою Лєсового, якщо попит на валюту істотно перевищуватиме пропозицію, Національний банк може збільшити валютні інтервенції. У такому разі їхній загальний обсяг здатен наблизитися до 900 млн доларів за тиждень.

Готівковий ринок, як і раніше, орієнтуватиметься на міжбанківський курс. Тому суттєвого розриву між курсами банків, обмінників і міжбанку експерт наразі не прогнозує.

За словами банкіра, головним завданням найближчими днями залишатиметься недопущення того, щоб локальні ризики переросли у масштабну курсову нервозність.