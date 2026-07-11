Стоит ли ждать нового скачка доллара: банкир назвал фактор, который может повлиять на курс

Главное:

Доллар на следующей неделе может торговаться в пределах 44,4-45 грн .

. Евро, по прогнозу, будет находиться в диапазоне 51-52,5 грн .

. Главным риском для гривни банкир называет не валютный, а топливный фактор .

. Системного дефицита горючего в Украине пока не ожидается.

При росте спроса на валюту НБУ может увеличить интервенции почти до 900 млн долларов в неделю.

Доллар останется в привычном диапазоне

По прогнозу Лесового, в ближайшую неделю курс доллара вряд ли выйдет за пределы 44,4-45 гривен. Это продолжение тенденции, сформировавшейся в начале июля, когда рынок вошел в фазу умеренных колебаний без резких скачков.

Банкир отмечает, что нынешний режим "управляемой гибкости" позволяет Национальному банку оперативно реагировать на дисбаланс между спросом и предложением валюты. Именно поэтому даже при более активном спросе со стороны импортеров рынок не демонстрирует хаотических изменений.

На межбанковском рынке прогнозируемый коридор для доллара будет составлять 44,4-45 грн, тогда как на наличном рынке – 44,5-45 грн.

Каким будет курс евро

Что касается европейской валюты, то базовый прогноз предполагает диапазон 51-52,5 грн.

По словам эксперта, курс евро традиционно формируется под влиянием двух факторов: соотношения гривны к доллару и ситуации на международном валютном рынке, в частности, в паре евро/доллар.

Если глобальная конъюнктура не изменится кардинально, курс евро в Украине будет оставаться в прогнозируемых пределах.

Топливный фактор может стать главным риском

По мнению Лесового, наибольший риск для гривни в настоящее время связан не столько с самим валютным рынком, сколько с топливом.

Он объясняет, что цены на топливо оказывают непосредственное влияние на импортный спрос, логистические расходы, транспорт и общие инфляционные ожидания. Если мировые цены или проблемы с поставками топлива усилят давление на рынок, импортерам может понадобиться больше валюты.

В то же время банкир отмечает, что говорить о системном дефиците горючего оснований нет. После опыта 2022 года украинский рынок стал значительно более устойчивым, а импортные маршруты полностью отлажены. В то же время, локальные трудности с работой отдельных АЗС или логистикой могут временно влиять на цены и поведение потребителей.

НБУ может активнее выходить на межбанк

Несмотря на ожидаемую стабильность курса, следующая неделя вряд ли будет полностью безрискована.

По оценке Лесового, если спрос на валюту будет существенно превышать предложение, Национальный банк может увеличить валютные интервенции. В таком случае их общий объем способен приблизиться к 900 млн. долларов в неделю.

Наличный рынок по-прежнему будет ориентироваться на межбанковский курс. Поэтому существенного разрыва между курсами банков, обменников и межбанка эксперт пока не прогнозирует.

По словам банкира, главной задачей в ближайшие дни будет оставаться недопущение того, чтобы локальные риски переросли в масштабную курсовую нервозность.