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Курс, інфляція та генератори: що буде з розстрочками в Україні до кінця року

11:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Названо головні чинники, які впливатимуть на ринок
aimg Анастасія Мацепа
Курс, інфляція та генератори: що буде з розстрочками в Україні до кінця року Фото: банки очікують подальше зростання популярності розстрочок (Getty Images)
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У другому півріччі 2026 року ринок розстрочок в Україні продовжить зростати. Банкіри прогнозують, що українці й надалі активніше користуватимуться оплатою частинами, а найбільший вплив на попит матимуть курс валют, інфляція, сезонність та безпекова ситуація.

Про те, що визначатиме розвиток ринку розстрочок до кінця року та які категорії товарів можуть стати найпопулярнішими, РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий.

Головне:

  • Банки прогнозують подальше зростання ринку.
  • Попит залежатиме від курсу валют, інфляції та безпекової ситуації.
  • Можливе збільшення продажів генераторів та зарядних станцій.
  • Сезонність визначатиме популярність окремих товарів.

У ''Глобус банку'' прогнозують, що головним драйвером розвитку ринку залишиться розширення партнерських програм між банками та торговельними мережами.

Водночас на попит впливатиме ціла низка факторів. За словами Володимира Солодкого, курс валют та інфляція можуть стимулювати українців фіксувати вартість товарів через розстрочку.

Безпекова ситуація та стан енергосистеми також залишатимуться ключовими чинниками. У разі нових ризиків для енергетики українці можуть активніше купувати генератори, зарядні станції та інші товари для автономного живлення.

Водночас сезонність впливатиме на продажі кліматичної техніки.

''Ринок розстрочок уже адаптувався до зовнішніх викликів. У другому півріччі ключовими будуть гнучкість банків, розвиток партнерських програм і здатність швидко реагувати на зміни попиту'', – зазначив експерт.

Також у банку звернули увагу, що українці стали більш відповідально ставитися до кредитної дисципліни.

За словами банкіра, прострочення платежів залишаються в межах прогнозованої норми, а критичного погіршення якості кредитного портфеля наразі не спостерігається.

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