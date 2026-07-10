Чи розжене інфляцію банкнота 2000 гривень: що кажуть в Раді про ризики

Нацбанк сьогодні презентував нову банкноту у 2000 гривень. Втім, введення в обіг купюри найвищого номіналу породило дискусії щодо можливого впливу на ціни в Україні.

Чи є зараз підстави для розхитування інфляції та як у парламенті оцінюють поточний стан економіки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Очікую, що Нацбанк ці ризики врахував, і вони не затьмарять аргументи регулятора на користь нової 2000-гривневої банкноти з підписом голови", - підсумував Гетманцев.

Водночас нардеп визнав, що випуск купюр більшого номіналу зазвичай негативно впливає на інфляційні очікування бізнесу та населення.

За словами Гетманцева, наразі немає підстав для погіршення інфляційних процесів. Він навів ключові фактори, що підтримують стабільність:

Так, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував рішення Національного банку ввести в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень.

В Україні буде купюра у 2000 гривень

Нагадаємо, сьогодні очільник НБУ Андрій Пишний презентував купюру номіналом у 2000 гривень. В обігу вона буде з 4 вересня 2026 року. На купюрі зображено портрет українського поета Василя Стуса.

Детальніше про те, що відомо про Стуса - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, чи поширюється авторське право на зображення на грошах та хто мав дати дозвіл на використання портрета Стуса на банкноті.