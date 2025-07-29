Чи варто було вірити в "диво"? Вся правда про кокосову олію

Аргумент "проти": небезпечний жир

Основна претензія до кокосової олії - це її склад. Вона на 80-90% складається з насичених жирів. Для порівняння, вершкове масло містить близько 63%, а яловичий жир -50%. Всесвітня організація охорони здоров'я та Американська асоціація серця рекомендують обмежувати споживання насичених жирів, оскільки їх надлишок пов'язують із підвищенням рівня "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності, або ЛПНЩ) в крові.

Численні дослідження, включно з мета-аналізом, опублікованим у журналі Circulation, підтвердили, що споживання кокосової олії дійсно призводить до значного підвищення рівня ЛПНЩ-холестерину порівняно з нетріпочними рослинними оліями, такими як оливкова чи соняшникова.

Високий рівень ЛПНЩ є доведеним фактором ризику розвитку атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Аргумент "за": унікальна структура

Прихильники кокосової олії наголошують, що не всі насичені жири однакові. Значну частину жирів у кокосовій олії становлять середньоланцюгові тригліцериди (СЛТ). На відміну від довголанцюгових жирних кислот, які переважають у м'ясі та молочних продуктах, СЛТ метаболізуються інакше. Вони швидше засвоюються організмом і направляються прямо до печінки, де можуть бути використані як швидке джерело енергії.

Деякі дослідження показують, що кокосова олія також підвищує рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності, ЛПВЩ), який допомагає виводити "поганий" холестерин з артерій. Крім того, лауринова кислота (близько 50% складу) має доведені антибактеріальні та противірусні властивості.

Отже, чи небезпечна кокосова олія? І так, і ні. Вона не є "чистою отрутою", як її іноді називають. Її унікальні властивості, зокрема косметичні (зволоження шкіри та волосся), беззаперечні. Проте називати її суперфудом і безконтрольно додавати до всіх страв також не варто.

Сучасна наука схиляється до такого висновку:

Для серця ризики переважають

Через здатність підвищувати "поганий" холестерин, кокосову олію не слід вважати олією "для здоров'я серця". Для щоденного приготування їжі краще надавати перевагу оліям з високим вмістом ненасичених жирів (оливкова, авокадо, рапсова).

Використовуйте зрідка та в малих кількостях

Якщо вам подобається специфічний смак та аромат, який кокосова олія додає випічці чи стравам азійської кухні, немає потреби повністю від неї відмовлятися. Використовуйте її як смакову добавку, а не як основну кулінарну олію.

Контекст дієти має значення

Вплив кокосової олії на здоров'я значною мірою залежить від вашого загального раціону. Чайна ложка олії в раціоні, багатому на клітковину, овочі та фрукти, навряд чи зашкодить.