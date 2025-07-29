Стоило ли верить в "чудо"? Вся правда о кокосовом масле

Аргумент "против": опасный жир

Основная претензия к кокосовому маслу - это его состав. Оно на 80-90% состоит из насыщенных жиров. Для сравнения, сливочное масло содержит около 63%, а говяжий жир -50%. Всемирная организация здравоохранения и Американская ассоциация сердца рекомендуют ограничивать потребление насыщенных жиров, поскольку их избыток связывают с повышением уровня "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП) в крови.

Многочисленные исследования, включая мета-анализ, опубликованный в журнале Circulation, подтвердили, что потребление кокосового масла действительно приводит к значительному повышению уровня ЛПНП-холестерина по сравнению с нетрипочными растительными маслами, такими как оливковое или подсолнечное.

Высокий уровень ЛПНП является доказанным фактором риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Аргумент "за": уникальная структура

Сторонники кокосового масла отмечают, что не все насыщенные жиры одинаковы. Значительную часть жиров в кокосовом масле составляют среднецепочечные триглицериды (СЦТ). В отличие от длинноцепочечных жирных кислот, которые преобладают в мясе и молочных продуктах, СЛТ метаболизируются иначе. Они быстрее усваиваются организмом и направляются прямо в печень, где могут быть использованы как быстрый источник энергии.

Некоторые исследования показывают, что кокосовое масло также повышает уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП), который помогает выводить "плохой" холестерин из артерий. Кроме того, лауриновая кислота (около 50% состава) имеет доказанные антибактериальные и противовирусные свойства.

Итак, опасно ли кокосовое масло? И да, и нет. Оно не является "чистым ядом", как его иногда называют. Его уникальные свойства, в частности косметические (увлажнение кожи и волос), неоспоримы. Однако называть его суперфудом и бесконтрольно добавлять во все блюда также не стоит.

Современная наука склоняется к такому выводу:

Для сердца риски преобладают

Из-за способности повышать "плохой" холестерин, кокосовое масло не следует считать маслом "для здоровья сердца". Для ежедневного приготовления пищи лучше отдавать предпочтение маслам с высоким содержанием ненасыщенных жиров (оливковое, авокадо, рапсовое).

Используйте изредка и в малых количествах

Если вам нравится специфический вкус и аромат, который кокосовое масло придает выпечке или блюдам азиатской кухни, нет необходимости полностью от него отказываться. Используйте его как вкусовую добавку, а не как основное кулинарное масло.

Контекст диеты имеет значение

Влияние кокосового масла на здоровье в значительной степени зависит от вашего общего рациона. Чайная ложка масла в рационе, богатом клетчаткой, овощами и фруктами, вряд ли навредит.