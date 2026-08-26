Нові правила оцінювання, старша школа й укриття: що зміниться для учнів з 1 вересня

Новий навчальний рік в Україні принесе школярам низку змін. Зокрема, оновляться правила оцінювання та реагування на булінг, для учнів 7-9 класів збільшиться кількість годин історії та громадянської освіти, а старша школа продовжить тестувати нову модель профільного навчання.

РБК-Україна розповідає, які важливі новації чекають на школи у 2026/2027 навчальному році.

Головне: 150 ліцеїв у 2026/2027 році тестуватимуть нову модель профільної старшої школи.

З 1 вересня зміняться правила реагування на булінг : школа має розглянути повідомлення протягом доби, а за наявності ознак насильства - повідомити поліцію та службу у справах дітей протягом трьох годин.

: школа має розглянути повідомлення протягом доби, а за наявності ознак насильства - повідомити поліцію та службу у справах дітей протягом трьох годин. У 7-9 класах збільшать кількість годин історії та громадянської освіти на дві години.

та громадянської освіти на дві години. Для дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях запроваджують українознавчий компонент , щоб зменшити навантаження від паралельного навчання.

, щоб зменшити навантаження від паралельного навчання. У 1-9 класах почнуть поступово впроваджувати нові критерії оцінювання.

У 49 прифронтових громадах планують встановити 840 мобільних укриттів.

Профільна старша школа: пілот розширять

У 2026/2027 навчальному році в Україні розширять пілотний проєкт реформи старшої школи. Якщо торік нову модель тестували 30 ліцеїв у 19 областях, то цього року до неї долучаться 150 закладів освіти.

Це підготовка до повноцінного переходу на профільну старшу школу, який запланований з вересня 2027 року. Тоді учні 10-12 класів навчатимуться за профілями та зможуть поглиблено вивчати предмети відповідно до своїх освітніх і професійних планів.

Школярі матимуть можливість обирати не лише профільні дисципліни, а й окремі предмети поза ним. Наприклад, учень математичного профілю зможе додатково обрати курси з природничих наук, мистецтва чи літератури.

Водночас обов'язковими залишаться українська мова та література, історія України, англійська мова, математика, фізична культура та "Захист України".

У 10 класі також передбачена можливість змінити профіль, якщо учень зрозуміє, що помилився з вибором.

Очікується, що старша школа буде зосереджена переважно у великих ліцеях. Це дозволить формувати групи учнів для вивчення різних предметів. У таких закладах також передбачена посада кар'єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам із вибором профілю та подальшим навчанням.

При цьому реформа не стосується початкової школи та не передбачає закриття гімназій, які навчають дітей до 9 класу.

Класи можна буде ділити на групи і під час дистанційного навчання

З нового навчального року класи можна буде ділити на групи для вивчення окремих предметів не лише під час очного, а й під час дистанційного навчання.

Зокрема, для української та іноземних мов:

у 1-4 класах поділ можливий, якщо в класі 24 і більше учнів ;

; у 5-12 класах - якщо в класі понад 27 учнів.

Ліцеї, які беруть участь у пілотуванні профільної старшої школи, у 2026/2027 навчальному році також зможуть створювати міжкласні групи щонайменше з 8 учнів для вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів.

У школах змінюють правила реагування на булінг

МОН оновило порядок реагування на випадки булінгу в закладах освіти.

Тепер повідомлення про можливе насильство щодо дитини школа має розглянути протягом доби. Якщо виявлені ознаки таких дій, керівник закладу повинен не пізніше ніж протягом трьох годин повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей.

Водночас комісія школи більше не встановлює факт булінгу. Це може зробити виключно суд. Завдання комісії - оцінити ситуацію, визначити потреби дитини, організувати необхідну підтримку та ухвалити рішення в її інтересах.

У прифронтових громадах облаштують 840 мобільних укриттів

Для дітей, які продовжують навчатися очно або у змішаному форматі в прифронтових регіонах, запускають ініціативу "Безпечний маршрут школяра".

У межах проєкту планують встановити 840 мобільних укриттів у 49 прифронтових громадах. Їхнє спорудження фінансуватиметься коштом тилових регіонів.

Йдеться про громади, де навчання дітей продовжується попри загрозу атак КАБами та дронами.

У 7-9 класах стане більше історії та громадянської освіти

У новому навчальному році збільшиться кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7-9 класах.

За даними МОН, сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі у базовому навчальному плані збільшили на дві години.

Для дітей за кордоном запроваджують українознавчий компонент

У державні стандарти початкової, базової та профільної середньої освіти додали окремі навчальні плани для класів і груп з українознавчим компонентом.

Це стосується, зокрема, дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях та одночасно можуть навчатися в українській та іноземній школах.

Такий формат має дозволити дітям не проходити дві повні освітні програми одночасно. Український компонент охоплюватиме, зокрема, українську мову та літературу, історію і географію України, основи правознавства та "Захист України".

Оцінки з предметів, які дитина вивчає в іноземній школі, можуть бути зараховані і в Україні. Для цього батькам потрібно подати заяву та документи, що підтверджують навчання.

Оцінювання учнів змінюється

З 2026/2027 навчального року починають поступово впроваджувати нові критерії оцінювання результатів навчання учнів.

Цього року вони поширюватимуться на 1-9 класи, у 2027/2028 навчальному році - на 1-10 класи, а з 2028/2029-го - на 1-12 класи.

Оцінювати мають не просто виконану роботу, а конкретні результати навчання. Передбачені формувальне, поточне та підсумкове оцінювання.

Для різних вікових груп діятимуть різні підходи:

у 1-2 класах - вербальне оцінювання;

- вербальне оцінювання; у 3-4 класах - вербальне та рівневе;

- вербальне та рівневе; у 5-12 класах - 12-бальна шкала.

Учень матиме право отримати пояснення щодо своєї оцінки та звернутися з проханням про її перегляд. При цьому оцінка конкретного учня є конфіденційною інформацією.