ua en ru
Сб, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і коли повернуть безкоштовний

07:13 04.07.2026 Сб
2 хв
Проїзд для школярів буде платним кілька місяців, але для них діє пільга
aimg Дмитро Левицький
Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і коли повернуть безкоштовний Фото: скільки коштує проїзд школярів у Києві (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

З 1 липня у Києві тимчасово скасували безкоштовний проїзд для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Які тарифи зараз діють для школярів

Замість безкоштовних поїздок учням пропонують купувати проїзні квитки зі знижкою 75%. Для школярів денної форми навчання діють такі ціни:

  • 325 грн - безліміт на місяць;
  • 162,50 грн - безліміт на другу половину місяця;
  • 192,50 грн - на 124 поїздки;
  • 143,75 грн - на 92 поїздки;
  • 97,50 грн - на 62 поїздки;
  • 72,50 грн - на 46 поїздок.

Важливо: якщо дитина оплачує разові поїздки учнівським квитком, знижка не працює - доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Де купити пільговий проїзний

Придбати квиток зі знижкою можна кількома способами:

  • у застосунках "Київ Цифровий" та EasyPay;
  • на офіційному сайті КП "ГІОЦ";
  • у міських терміналах самообслуговування.

Коли повернуть безкоштовний проїзд

Безоплатний проїзд для столичних школярів діє лише під час навчального року. Тому на літні канікули, з 1 липня до 31 серпня, цю пільгу традиційно призупиняють.

До початку вересня також скасовують безкоштовний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів.

А вже з 1 вересня проїзд школярів у громадському транспорті Києва буде знову безкоштовним.

Читайте також:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Тарифи
Новини
Можемо перевершити РФ. Зеленський зробив гучну заяву про українську зброю
Можемо перевершити РФ. Зеленський зробив гучну заяву про українську зброю
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу