Транспорт у Києві став платним для школярів: який тариф і коли повернуть безкоштовний

З 1 липня у Києві тимчасово скасували безкоштовний проїзд для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію ( КМДА ).

Які тарифи зараз діють для школярів

Замість безкоштовних поїздок учням пропонують купувати проїзні квитки зі знижкою 75%. Для школярів денної форми навчання діють такі ціни:

325 грн - безліміт на місяць;

162,50 грн - безліміт на другу половину місяця;

192,50 грн - на 124 поїздки;

143,75 грн - на 92 поїздки;

97,50 грн - на 62 поїздки;

72,50 грн - на 46 поїздок.

Важливо: якщо дитина оплачує разові поїздки учнівським квитком, знижка не працює - доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Де купити пільговий проїзний

Придбати квиток зі знижкою можна кількома способами:

у застосунках "Київ Цифровий" та EasyPay;

на офіційному сайті КП "ГІОЦ";

у міських терміналах самообслуговування.

Коли повернуть безкоштовний проїзд

Безоплатний проїзд для столичних школярів діє лише під час навчального року. Тому на літні канікули, з 1 липня до 31 серпня, цю пільгу традиційно призупиняють.

До початку вересня також скасовують безкоштовний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів.

А вже з 1 вересня проїзд школярів у громадському транспорті Києва буде знову безкоштовним.