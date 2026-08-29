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Летіли ракети та дрони, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:49 29.08.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли ракети та дрони, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 233 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У ніч на 29 серпня Росія атакувала Україну ракетами та 267 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 267 ударними безпілотиками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", попередили у Повітряних силах.

Росія посилила атаки на Київ

Нагадаємо, що сьогодні вже фактично третій день поспіль росіяни постійно та масово намагаються атакувати Київ і Київську область реактивними дронами.

Буквально вчора вранці стало відомо, що за кілька днів на столицю та область було здійснено 38 атак, причому 27 серпня у столиці 13 разів за день оголошували повітряну тривогу.

У ніч на 29 серпня та зранку росіяни вчергове намагалися атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали будинки та горіла квартира.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія намагається провокувати повітряні тривоги, а також виснажити українську ППО та населення.

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