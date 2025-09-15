Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ

За його словами, статистичні обліки ведення по віковим категоріям ДПСУ нічим не визначені, і вона її не веде.

"Тому апелювати цифрами не буду. Але з 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового напливу на пасажиропотік ця категорія не несе", - сказав Демченко виданню.

Він зазначив, що звісно ця категорія перетинає кордон на виїзд з України. Але, звертає увагу речник ДПСУ, не треба забувати, що вони перетинають кордон і на в'їзд в Україну.

"Рух відбувається в обидва боки кордону. Аналіз по кожному з пунктів пропуску, на кожній ділянці, спостереження наших інспекторів тих категорій, яких вони оформляють, показує, що це невелика цифра по відношенню до загального пасажиропотоку, який ми маємо в тому числі на виїзд з України", - додав Демченко.

Дозвіл на виїзд чоловіків віком 18-22 років

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє воєнний стан і мобілізація. Через це чоловікам від 18 до 60 років було заборонено виїзд за межі країни, за винятком окремих категорій.

Однак наприкінці серпня уряд ухвалив постанову, яка відкрила можливість чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного стану. Документ вже оприлюднений, а норми набрали чинності.