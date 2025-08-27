Коли відкриють кордони для чоловіків 18-22 років: що відомо про терміни

Українські чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Зміни, ухвалені напередодні, набудуть чинності після офіційного опублікування постанови уряду.

Більше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що вчора уряд оновив порядок перетину державного кордону. Це означає, що чоловіки у віковій категорії від 18 до 22 років зможуть як виїздити з України під час воєнного стану, також нововведення поширюється на громадян, які вже перебувають за межами нашої країни.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Зазначимо, що наразі на Урядовому порталі поки не було оприлюднено відповідного документа.

Що відомо про дозвіл на виїзд чоловіків віком 18-22 роки

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан і загальну мобілізацію. Відтоді більшість чоловіків віком 18-60 років не мають права залишати країну, окрім визначених категорій.

Коли ці зміни набудуть чинності, то мова йтиме про дозвіл на виїзд громадян України-чоловіків у віці від 18 років до 22 включно.

Але обмеження, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії чоловіків, які підпадають під пункт 2-14 правил перетину державного кордону. Тобто це особи, які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування тощо.

Таким чином, для цієї категорії громадян, як і раніше залишатиметься можливість перетину кордону тільки в службове відрядження.

В той же час коли нововведення запрацює, то при перетині кордону чоловіки віком 18-22 років також, окрім закордонного паспорта, мають пред'являти в пунктах пропуску і військово-обліковий документ (у паперовому чи електронному вигляді).