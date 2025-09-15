RU

Образование Деньги Изменения

Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда мужчин в возрасте 18-22 лет из страны после изменения правил пересечения границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, статистические учеты ведения по возрастным категориям ГПСУ ничем не определены, и она ее не ведет.

"Поэтому апеллировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет",- сказал Демченко изданию.

Он отметил, что конечно эта категория пересекает границу на выезд из Украины. Но, обращает внимание спикер ГПСУ, не надо забывать, что они пересекают границу и на въезд в Украину.

"Движение происходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов тех категорий, которых они оформляют, показывает, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем в том числе на выезд из Украины",- добавил Демченко.

Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине действует военное положение и мобилизация. Из-за этого мужчинам от 18 до 60 лет был запрещен выезд за пределы страны, за исключением отдельных категорий.

Однако в конце августа правительство приняло постановление, которое открыло возможность мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать государственную границу во время военного положения. Документ уже обнародован, а нормы вступили в силу.

В то же время ограничения продолжают действовать для отдельных групп. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления - они, как и раньше, смогут выезжать только в командировки.

Изменения касаются и тех граждан, которые находятся за пределами Украины.

Пограничники обращают внимание, что для пересечения границы молодым мужчинам, как и другим категориям, необходимо иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ - в бумажном или электронном формате.

ДПСУГраница с УкраинойВыезд за границуПограничники