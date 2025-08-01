Чи стане поїздка Віткоффа останнім контактом Трампа з Путіним: що каже експерт

Поїздка спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви може стати останнім контактом американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Михайло Самусь.
За його словами, зараз Путін сам не знає, як йому діяти, але він однозначно надається виграти час.
Коментуючи майбутню поїздку спецпредставника президента США до Москви, Самусь зазначив, що вона може бути останнім контактом між Трампом і Путіним через Віткоффа та посла РФ з питань інвестицій Кирила Дмитрієва "стосовно того, як діяти далі".
"Чи може розраховувати, наприклад, Росія на зняття санкцій, якщо вона погодиться на припинення вогню. Чи Путін категорично заявить, як Марко Рубіо заявив, що кілька днів тому було спілкування з вищими представниками Путіна - очевидно, це був Кирієнко або Патрушев - і таким чином він передасть останній меседж від Трампа Путіну, а Путін передасть, власне, свій меседж", - припустив експерт.
За його словами, якщо цей меседж Путіна буде таким самим як сьогодні, коли він дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії, то очевидно це призведе до найгіршого для диктатора сценарію.
Тобто, як зазначив Самусь буде запущено процес поступового обкладання ембарго російської нафти, а потім і російської економіки.
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф відвідає Росію.
Зокрема, під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Штати запровадять санкції проти Росії. Однак він не впевнений, що вони якось вплинуть на російського диктатора Володимира Путіна.
Після чого Трамп розкрив плани Віткоффа, заявивши, що той після візиту на Близький Схід відправиться до Росії.
Додаткові подробиці про майбутню поїздку не були розкриті.
Додамо, останній відомий візит Віткоффа до Росії відбувся у квітні цього року - тоді він зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.
Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.