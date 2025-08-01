Чи стане поїздка Віткоффа останнім контактом Трампа з Путіним: що каже експерт

За його словами, зараз Путін сам не знає, як йому діяти, але він однозначно надається виграти час.

Коментуючи майбутню поїздку спецпредставника президента США до Москви, Самусь зазначив, що вона може бути останнім контактом між Трампом і Путіним через Віткоффа та посла РФ з питань інвестицій Кирила Дмитрієва "стосовно того, як діяти далі".

"Чи може розраховувати, наприклад, Росія на зняття санкцій, якщо вона погодиться на припинення вогню. Чи Путін категорично заявить, як Марко Рубіо заявив, що кілька днів тому було спілкування з вищими представниками Путіна - очевидно, це був Кирієнко або Патрушев - і таким чином він передасть останній меседж від Трампа Путіну, а Путін передасть, власне, свій меседж", - припустив експерт.

За його словами, якщо цей меседж Путіна буде таким самим як сьогодні, коли він дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії, то очевидно це призведе до найгіршого для диктатора сценарію.

Тобто, як зазначив Самусь буде запущено процес поступового обкладання ембарго російської нафти, а потім і російської економіки.