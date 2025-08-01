Станет ли поездка Уиткоффа последним контактом Трампа с Путиным: что говорит эксперт

Поездка спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать последним контактом американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Самусь.
По его словам, сейчас Путин сам не знает, как ему действовать, но он однозначно предоставляется выиграть время.
Комментируя предстоящую поездку спецпредставителя президента США в Москву, Самусь отметил, что она может быть последним контактом между Трампом и Путиным через Уиткоффа и посла РФ по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева "относительно того, как действовать дальше".
"Может ли рассчитывать, например, Россия на снятие санкций, если она согласится на прекращение огня. Или Путин категорически заявит, как Марко Рубио заявил, что несколько дней назад было общение с высшими представителями Путина - очевидно, это был Кириенко или Патрушев - и таким образом он передаст последний месседж от Трампа Путину, а Путин передаст, собственно, свой месседж", - предположил эксперт.
По его словам, если этот месседж Путина будет таким же как сегодня, когда он упрекнул Трампа "чрезмерными ожиданиями" от России, то очевидно это приведет к худшему для диктатора сценарию.
То есть, как отметил Самусь будет запущен процесс постепенного обложения эмбарго российской нефти, а затем и российской экономики.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф посетит Россию.
В частности, во время общения с журналистами Трамп заявил, что Штаты введут санкции против России. Однако он не уверен, что они как-то повлияют на российского диктатора Владимира Путина.
После чего Трамп раскрыл планы Уиткоффа, заявив, что тот после визита на Ближний Восток отправится в Россию.
Дополнительные подробности о предстоящей поездке не были раскрыты.
Добавим, последний известный визит Уиткоффа в Россию состоялся в апреле этого года - тогда он встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.
В том же числе, во время поездки, спецпосланник встретился и с Путиным. Подробнее о его визите в Россию - в материале РБК-Украина.
Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.