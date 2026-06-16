Станет ли Абрамович посредником между Киевом и Москвой: что говорит Зеленский

Российский олигарх Роман Абрамович может занять роль посредника в переговорах России с Украиной, но все зависит от решения главы Кремля Владимира Путина.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Reuters Next .

В ответ на вопрос о возможном посредничестве Абрамовича Зеленский отметил, что у Путина "уже есть собственные решения в голове".

По словам президента Украины, когда Абрамович приезжал в Киев, с ним был "очень конкретный и предметный диалог". И, вероятнее всего, российский олигарх "на 100%" понял позицию Зеленского.

Абрамович после встречи пообещал, что поедет в Москву и передаст обратную связь Кремлю.

"Он может быть таким человеком, но это зависит от Путина, потому что каждая страна должна сама решать, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности", - уточнил глава украинского государства.

Визит Абрамовича

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин, реагируя на письмо президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что Украина "пригласила на переговоры в Киев представителя российских бизнес-кругов".

Позже стало известно, что речь шла о российском олигархе Романе Абрамовиче.