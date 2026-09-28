Чи скасують "Національний кешбек" у 2027 році: міністр економіки розкрив план Кабміну

Що може бути з "Національним кешбеком" у 2027 році

Урядовець розповів, що в цілому "Національний кешбек" - "може бути одним із інструментів підтримки локального виробника".

Водночас "щодо фінальної конфігурації програми", за словами Кравченка, ще проводяться дискусії.

"Але розглядаємо можливість її зміни", - визнав він.

Міністр економіки повідомив, що якщо програму "Національний кешбек" вирішать все ж таки не скасовувати, а продовжувати, "вона суттєво видозміниться".

"Буде більш точково спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт", - пояснив посадовець.

Як приклад він навів текстиль або ж сири.

"Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 рази. З економією до 4 млрд гривень на рік", - підсумував Кравченко.

Як змінився "Національний кешбек" у 2026 році

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" змінила правила - почала працювати за диференційованою моделлю.

Тобто нарахування почали залежати від категорії куплених товарів.

У травні Кабінет міністрів продовжив дію "Національного кешбеку" в Україні до 30 квітня 2028 року - задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг.

Хто і коли заговорив про скасування "Нацкешбеку"

У серпні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав державну програму "Національний кешбек" прикладом неефективного використання ресурсів.

Він розповів, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи - на користь кредитування бізнесу.

Програму допомоги на придбання пального нардеп назвав абсурдною, а "Національний кешбек" - неефективною.

"Це була помилка, від якої треба відмовитися", - заявив тоді Гетманцев.

У вересні прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді повідомив, що Кабінет міністрів запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони.

"Під час підготовки бюджету на 2027 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні", - наголосив очільник уряду.

Як наслідок, окремих коштів на фінансування програми "Національний кешбек" у проєкті державного бюджету України на 2027 рік (поданого до Верховної Ради) передбачено не було.