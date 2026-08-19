"Популістська помилка". Гетманцев пропонує скасувати Нацкешбек

Програми "Доступні кредити 5-7-9%" та розширення страхування воєнних ризиків потребують десятків мільярдів гривень, ці кошти можна знайти через перерозподіл неефективних витрат держбюджету. Зокрема відмова від "Нацкешбеку" дозволить спрямувати необхідний ресурс на кредитування бізнесу.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у розмові з РБК-Україна .

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Невикористані кошти: У держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються через проблеми з затвердженням паспортів у Мінфіні.

У держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються через проблеми з затвердженням паспортів у Мінфіні. Критика Нацкешбеку: Данило Гетманцев назвав програму "Національний кешбек" неефективною та "популістською помилкою", ефект від якої для ВВП становить лише 0,10%.

Данило Гетманцев назвав програму "Національний кешбек" неефективною та "популістською помилкою", ефект від якої для ВВП становить лише 0,10%. Перерозподіл фінансування: Вивільнені кошти від кешбеку він пропонує спрямувати на кредитування бізнесу за програмою "5-7-9%".

За словами нардепа, у держбюджеті є до 50 млрд гривень на програми, які урядом фактично не використовуються.

"Доходить до того, що за кожною п'ятою програмою розпорядники коштів за цілий перший квартал не спроможні навіть пройти процедуру й затвердити паспорт бюджетної програми в Мінфіні. Гроші виділені, але вони просто висять. Це величезна проблема ефективності видатків", - зазначив нардеп.

Окремим прикладом неефективного використання ресурсів Гетманцев назвав державну програму "Національний кешбек". Парламентар зазначив, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи на користь кредитування бізнесу.

Коментуючи аргументи колишнього міністра економіки Олексія Соболева щодо користі кешбеку, голова податкового комітету навів цифри:

"Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить 0,10% - це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування "5-7-9%", - заявив він.

Він також розкритикував програму допомоги на придбання пального, назвавши її абсурдною, а "Національний кешбек" - неефективною.

"Це була помилка, від якої треба відмовитися. Тоді як були і правильні соціальні рішення", - заявив він.