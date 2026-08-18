Кешбек без маркетингових пасток: банкір пояснив, як отримати реальну вигоду від покупок

Українцям варто обирати категорії кешбеку, орієнтуючись насамперед на власні фінансові звички, а не лише на найбільший відсоток повернення коштів. Саме такий підхід дозволяє отримати найбільшу реальну вигоду від банківських програм лояльності.

Про те, як правильно користуватися кешбеком і на що звертати увагу під час вибору категорій, – у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус Банку'' Володимир Солодкий .

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Обирати категорії кешбеку варто відповідно до регулярних витрат.

Найбільший відсоток повернення не завжди гарантує найбільшу вигоду.

Перед вибором категорій варто проаналізувати власні витрати за останні кілька місяців.

Важливо враховувати ліміти, обмеження та умови нарахування кешбеку.

Кешбек має допомагати економити на запланованих покупках, а не стимулювати зайві витрати.

Під час вибору категорій кешбеку українцям варто зосереджуватися на тих витратах, які вони здійснюють регулярно. Саме такий підхід, за словами Володимира Солодкого, дозволяє отримати найбільшу фінансову вигоду від програм повернення коштів.

Експерт зазначає, що максимальну користь отримують користувачі, які співвідносять доступні категорії кешбеку зі своїми реальними фінансовими звичками.

''Наприклад, якщо значна частина щомісячного бюджету припадає на продукти, комунальні платежі чи транспорт, навіть незначний кешбек може принести більшу суму повернення, ніж великий відсоток у нішевій категорії, де людина робить покупки лише кілька разів на рік'', – пояснив Солодкий.

Тому перед вибором категорій банкір радить проаналізувати власні витрати за останні два-три місяці та визначити, на що фактично спрямовується основна частина бюджету.

Водночас орієнтуватися лише на розмір кешбеку не варто. За словами експерта, важливо уважно вивчати умови програми лояльності.

Зокрема, слід звертати увагу на максимальну суму кешбеку, яку можна отримати протягом місяця, перелік операцій, що беруть участь у програмі, обмеження за категоріями та строки дії спеціальних пропозицій.

''Високий відсоток може виглядати привабливо, але якщо він діє лише для вузького переліку покупок або має низький ліміт нарахування, фактична вигода може бути меншою, ніж за програмою з нижчою ставкою, але ширшими умовами'', – наголосив банкір.

На його думку, кешбек варто розглядати як інструмент оптимізації вже запланованих витрат, а не як привід для додаткових покупок.

''Зрештою, кешбек варто сприймати як інструмент оптимізації вже запланованих витрат. Найбільшу цінність він приносить тоді, коли винагороджує повсякденні платежі, а не спонукає людину здійснювати незаплановані покупки лише заради отримання бонусу'', – підсумував Володимир Солодкий.