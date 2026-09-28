Чи скасують "Національний кешбек" у 2027 році: міністр економіки розкрив план Кабміну
Остаточне рішення щодо долі програми "Національний кешбек" наступного року поки що не схвалене. Розглядається, зокрема, можливість її зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Що може бути з "Національним кешбеком" у 2027 році
Урядовець розповів, що в цілому "Національний кешбек" - "може бути одним із інструментів підтримки локального виробника".
Водночас "щодо фінальної конфігурації програми", за словами Кравченка, ще проводяться дискусії.
"Але розглядаємо можливість її зміни", - визнав він.
Міністр економіки повідомив, що якщо програму "Національний кешбек" вирішать все ж таки не скасовувати, а продовжувати, "вона суттєво видозміниться".
"Буде більш точково спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт", - пояснив посадовець.
Як приклад він навів текстиль або ж сири.
"Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 рази. З економією до 4 млрд гривень на рік", - підсумував Кравченко.
Як змінився "Національний кешбек" у 2026 році
З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" змінила правила - почала працювати за диференційованою моделлю.
Тобто нарахування почали залежати від категорії куплених товарів.
У травні Кабінет міністрів продовжив дію "Національного кешбеку" в Україні до 30 квітня 2028 року - задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг.
Хто і коли заговорив про скасування "Нацкешбеку"
У серпні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав державну програму "Національний кешбек" прикладом неефективного використання ресурсів.
Він розповів, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи - на користь кредитування бізнесу.
Програму допомоги на придбання пального нардеп назвав абсурдною, а "Національний кешбек" - неефективною.
"Це була помилка, від якої треба відмовитися", - заявив тоді Гетманцев.
У вересні прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді повідомив, що Кабінет міністрів запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони.
"Під час підготовки бюджету на 2027 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні", - наголосив очільник уряду.
Як наслідок, окремих коштів на фінансування програми "Національний кешбек" у проєкті державного бюджету України на 2027 рік (поданого до Верховної Ради) передбачено не було.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за вісім місяців 2026 року загальний фонд державного бюджету України недоотримав 33,1 млрд гривень від запланованих доходів. Тож уряд переходить на режим жорсткої економії та шукає необхідні кошти.
Крім того, ми пояснювали, як отримати реальну вигоду від кешбеку за покупки.
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