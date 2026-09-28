Отменят ли "Национальный кэшбек" в 2027 году: министр экономики раскрыл план Кабмина

Окончательное решение насчет судьбы программы "Национальный кэшбек" в следующем году пока что не принято. Рассматривается, в частности, возможность ее изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

Что может быть с "Национальным кэшбеком" в 2027 году

Чиновник рассказал, что в целом "Национальный кэшбек" - "может быть одним из инструментов поддержки локального производителя".

В то же время "насчет финальной конфигурации программы", по словам Кравченко, еще проводятся дискуссии.

"Но рассматриваем возможность ее изменения", - признал он.

Министр экономики сообщил, что если программу "Национальный кэшбэк" решат все же не отменять, а продолжать, "она существенно видоизменится".

"Будет более точечно направлена на категории товаров, где есть агрессивный импорт", - объяснил чиновник.

В качестве примера он привел текстиль или же сыры.

"Бюджет может быть потенциально сокращен в 2,5 раза. С экономией до 4 млрд гривен в год", - подытожил Кравченко.

Как изменился "Национальный кэшбек" в 2026 году

С 1 марта 2026 года программа "Национальный Кэшбэк" изменила правила - начала работать по дифференцированной модели.

То есть начисления стали зависеть от категории купленных товаров.

В мае Кабинет министров продлил действие "Национального кэшбека" в Украине до 30 апреля 2028 года - для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг.

Кто и когда заговорил об отмене "Нацкешбека"

В августе глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал государственную программу "Национальный кэшбек" примером неэффективного использования ресурсов.

Он рассказал, что общался с предпринимателями, которые выступают против этой инициативы - в пользу кредитования бизнеса.

Программу помощи на приобретение горючего нардеп назвал абсурдной, а "Национальный кэшбек" - неэффективной.

"Это была ошибка, от которой нужно отказаться", - заявил тогда Гетманцев.

В сентябре премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде сообщил, что Кабинет министров вводит жесткую экономию бюджетных средств для усиления обороны.

"При подготовке бюджета на 2027 год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны", - подчеркнул глава правительства.

Как следствие, отдельных средств на финансирование программы "Национальный Кэшбэк" в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год (поданного в Верховную Раду) предусмотрено не было.