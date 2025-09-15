Чи скасували в Україні переведення годинника: що потрібно знати

Як відбувається переведення годинників в Україні

В цілому переведення годинника двічі на рік здійснюється зараз згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній повідомляється, що на території України запроваджено час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня (о 3 годині) - на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня (о 4 годині) - на 1 годину назад.

Метою переведення годинників вважається можливість для громадян довше працювати засвітло й менше використовувати штучне освітлення.

Дехто стверджує також, що перехід на літній час дозволяє хоч і не сильно, але все ж таки заощаджувати електроенергію.

Чому переведення годинників пропонують скасувати

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами.

На думку низки експертів, "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно відображається на загальному стані - як фізіологічному, так і психологічному.

Попри це впродовж тривалого часу фахівці (зокрема і деякі депутати) не могли визначитися, який час залишати - зимовий чи літній.

Суть проблеми полягала в тому, що в Україні - досить велика відстань між східними та західними областями. Це дещо ускладнює життя в одному часовому поясі всією країною впродовж цілого року.

Водночас більшість фахівців дійшли висновку: не переводити стрілки годинника в Україні - реально.

Про що йдеться у схваленому ВРУ законопроекті

З огляду на ситуацію, що склалась, в липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, автором якого виступив тодішній спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Документом передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Тобто згідно з ним, сезонний перехід часу на території України більше не здійснюватимуть.

У прикінцевих положеннях документа зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

21 серпня 2024 року законопроект було направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. Проте станом на 15 вересня 2025 року його досі не підписано.

Чи потрібно переводити годинники цієї осені

Оскільки глава держави досі не підписав ухвалений парламентарями проект закону, Україна досі "живе" за правилами, які діяли раніше.

Виходячи з цього, для переходу на зимовий час у 2025 році стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 26 жовтня (о 4 годині ночі).

Після цього Україна офіційно перейде на так званий зимовий час.