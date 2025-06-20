Чи рятуватиме Китай режим іранських аятол: думка експерта

"Поки що ми не бачимо якихось намірів різких рішучих дій, які були б пов'язані з діями збройних сил Китаю. Китай намагається робити все тихо і непомітно. І якби там були дивні рейси транспортних літаків... Якась певна підтримка є, але це не означає, що Китай піде у відкриту підтримку Ірану, як цього й не зробила Росія", - сказав Гончар.

Однак, він зазначив, що треба розуміти, що основний експорт іранської нафти - понад 90% - йде в Китай. І Пекін, по суті, значно мірою фінансує режим в Тегерані.

Тому, на думку експерта, якраз Китай дбає передусім про свої економічні інтереси. Йому не вигідна висока ціна на нафту та відповідно гаряча ситуація в зоні Перської затоки.

"Я думаю, що залаштунковими механізмами Китай працює на стримування всіх, хто задіяний в цьому гарячому сценарії. Мені здається, що якраз китайська лінія поведінки з точки зору політико-дипломатичної спрямована на підтримку Ірану, але рятувати режим аятол за будь-яку ціну важливу для Пекіна він не буде", - зазначив Гончар.