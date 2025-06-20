Будет ли спасать Китай режим иранских аятолл: мнение эксперта

"Пока что мы не видим каких-то намерений резких решительных действий, которые были бы связаны с действиями вооруженных сил Китая. Китай старается делать все тихо и незаметно. И если бы там были странные рейсы транспортных самолетов... Какая-то определенная поддержка есть, но это не означает, что Китай пойдет в открытую поддержку Ирана, как этого и не сделала Россия", - сказал Гончар.

Однако, он отметил, что надо понимать, что основной экспорт иранской нефти - более 90% - идет в Китай. И Пекин, по сути, в значительной степени финансирует режим в Тегеране.

Поэтому, по мнению эксперта, как раз Китай заботится прежде всего о своих экономических интересах. Ему не выгодна высокая цена на нефть и соответственно горячая ситуация в зоне Персидского залива.

"Я думаю, что закулисными механизмами Китай работает на сдерживание всех, кто задействован в этом горячем сценарии. Мне кажется, что как раз китайская линия поведения с точки зрения политико-дипломатической направлена на поддержку Ирана, но спасать режим аятолл любой ценой важной для Пекина он не будет", - отметил Гончар.