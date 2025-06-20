Чи рятуватиме Китай режим іранських аятол: думка експерта
Китай схиляється до підтримки Ірану у війні з Ізраїлем, але рятувати режим аятол за будь-яку ціну важливу для Пекіна він не буде.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив президент Центру глобалістики Стратегия ХХI Михайло Гончар.
"Поки що ми не бачимо якихось намірів різких рішучих дій, які були б пов'язані з діями збройних сил Китаю. Китай намагається робити все тихо і непомітно. І якби там були дивні рейси транспортних літаків... Якась певна підтримка є, але це не означає, що Китай піде у відкриту підтримку Ірану, як цього й не зробила Росія", - сказав Гончар.
Однак, він зазначив, що треба розуміти, що основний експорт іранської нафти - понад 90% - йде в Китай. І Пекін, по суті, значно мірою фінансує режим в Тегерані.
Тому, на думку експерта, якраз Китай дбає передусім про свої економічні інтереси. Йому не вигідна висока ціна на нафту та відповідно гаряча ситуація в зоні Перської затоки.
"Я думаю, що залаштунковими механізмами Китай працює на стримування всіх, хто задіяний в цьому гарячому сценарії. Мені здається, що якраз китайська лінія поведінки з точки зору політико-дипломатичної спрямована на підтримку Ірану, але рятувати режим аятол за будь-яку ціну важливу для Пекіна він не буде", - зазначив Гончар.
Війна Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, Ізраїль вже тиждень веде операцію проти ядерної інфраструктури Ірану під назвою "Левиний народ". У межах протистояння сторони обмінюються масованими ударами із застосуванням сотень ракет і безпілотників.
На тлі зростання напруги навколо Ірану Сполучені Штати розглядають можливість проведення військової операції проти цієї країни, повідомляє Bloomberg. За інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вже погодив план, щоб завдати удар, однак наразі відклав його реалізацію, щоб оцінити подальші кроки Тегерана.
Водночас за даними The Guardian, Трамп сумнівається у доцільності негайного втручання, оскільки не впевнений, що американське озброєння зможе гарантовано знищити ядерний об'єкт у Фордо.
У Білому домі зазначають, що остаточне рішення щодо можливого втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном очікується "протягом двох тижнів".
Окрім того, Ізраїль готується посилити удари проти Ірану для дестабілізації режиму. Відповідне доручення дав міністр оборони Ісраель Кац армії оборони Ізраїлю.
Також Ізраїль не виключає ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.