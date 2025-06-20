Будет ли спасать Китай режим иранских аятолл: мнение эксперта
Китай склоняется к поддержке Ирана в войне с Израилем, но спасать режим аятолл любой ценой важную для Пекина он не будет.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар.
"Пока что мы не видим каких-то намерений резких решительных действий, которые были бы связаны с действиями вооруженных сил Китая. Китай старается делать все тихо и незаметно. И если бы там были странные рейсы транспортных самолетов... Какая-то определенная поддержка есть, но это не означает, что Китай пойдет в открытую поддержку Ирана, как этого и не сделала Россия", - сказал Гончар.
Однако, он отметил, что надо понимать, что основной экспорт иранской нефти - более 90% - идет в Китай. И Пекин, по сути, в значительной степени финансирует режим в Тегеране.
Поэтому, по мнению эксперта, как раз Китай заботится прежде всего о своих экономических интересах. Ему не выгодна высокая цена на нефть и соответственно горячая ситуация в зоне Персидского залива.
"Я думаю, что закулисными механизмами Китай работает на сдерживание всех, кто задействован в этом горячем сценарии. Мне кажется, что как раз китайская линия поведения с точки зрения политико-дипломатической направлена на поддержку Ирана, но спасать режим аятолл любой ценой важной для Пекина он не будет", - отметил Гончар.
Война Израиля и Ирана
Напомним, Израиль уже неделю ведет операцию против ядерной инфраструктуры Ирана под названием "Львиный народ". В рамках противостояния стороны обмениваются массированными ударами с применением сотен ракет и беспилотников.
На фоне роста напряжения вокруг Ирана Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против этой страны, сообщает Bloomberg. По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже согласовал план, чтобы нанести удар, однако пока отложил его реализацию, чтобы оценить дальнейшие шаги Тегерана.
В то же время по данным The Guardian, Трамп сомневается в целесообразности немедленного вмешательства, поскольку не уверен, что американское вооружение сможет гарантированно уничтожить ядерный объект в Фордо.
В Белом доме отмечают, что окончательное решение относительно возможного вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном ожидается "в течение двух недель".
Кроме того, Израиль готовится усилить удары против Ирана для дестабилизации режима. Соответствующее поручение дал министр обороны Исраэль Кац армии обороны Израиля.
Также Израиль не исключает ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
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