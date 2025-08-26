Чи рятує диплом психолога від мобілізації? Відповідає юрист

Зміни до Положення про проходження військової служби визначили чіткі правила щодо мобілізації психологів.
Про те, чи можуть мобілізувати психологів, у коментарі РБК-Україна розповіла юрист, фахівець з медичного права Дар’я Єрьоменко.
21 червня 2025 року президент України підписав Указ № 397/2025 - цей документ вніс зміни до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України.
Пунктом 83-1 цього Положення передбачено, що особи, які мають диплом магістра за спеціальністю "Психологія", не можуть призначатися на військові посади, які не пов’язані з медичною чи психологічною службою.
"Єдиний виняток - якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду", - зазначає Єрьоменко.
Юристка пояснює, що психолога не можуть примусово мобілізувати, наприклад, у піхоту чи артилерію.
Його залучення до служби можливе лише на посадах, що безпосередньо стосуються психологічної роботи:
"Тобто якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває у мобілізаційному ресурсі, але її не призначать "рядовим стрільцем". Вона підлягає призову лише як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки”, - наголошує фахівець.
За словами юристки, таке правило захищає самих психологів: тепер вони мають гарантію, що під час мобілізації їхня освіта та навички не будуть "втрачені" на випадковій посаді, яка не відповідає їхній кваліфікації.
"Диплом психолога у 2025 році - це не бронь від мобілізації, але це захист від примусового призначення на невідповідні військові посади. Психологи у разі мобілізації служитимуть лише за своєю спеціальністю", - зазначає Дар’я Єрьоменко.
