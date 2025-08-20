Кого з жінок можуть не випустити за кордон під час мобілізації: пояснення адвоката

Жінки можуть вільно виїздити за кордон під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Але водночас діють і певні обмеження для деяких категорій.

Чи можуть когось з жінок не випустити за кордон і що потрібно, щоб поїздка пройшла без зайвих проблем, в коментарі РБК-Україна розповідає Мирослава Драч , юрист ЮК "Приходько та партнери".

Виїзд жінок за кордон: в кого є обмеження

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", виїзд жінок, які є державними службовцями або військовослужбовцями, за кордон регулюється на загальних підставах, які передбачені діючим законодавством, нагадує Мирослава Драч.

"Обмеження на виїзд за кордон для обох категорій – жінок-державних службовців та жінок-військовослужбовців – почалися з початку повномасштабного вторгнення. Однак, незважаючи на ці обмеження, виїзд для них не є повністю забороненим. Він можливий за певних умов, які відрізняються для кожної групи", – пояснює фахівець.

Виїзд за кордон для державних службовців

Державні службовці можуть виїхати за межі України лише за наявності належним чином оформлених документів, які підтверджують мету та підстави поїздки, каже юрист.

Є три основні причини для виїзду:

Відрядження. Треба надати повний пакет документів від державної установи, що підтверджує, що особа є державним службовцем, займає певну посаду, і вирушає у відрядження з конкретною метою та до певного місця;

Треба надати повний пакет документів від державної установи, що підтверджує, що особа є державним службовцем, займає певну посаду, і вирушає у відрядження з конкретною метою та до певного місця; Відпустка . Потрібен офіційний дозвіл від державної установи, що дозволяє виїзд у відпустку на встановлений термін;

. Потрібен офіційний дозвіл від державної установи, що дозволяє виїзд у відпустку на встановлений термін; Звільнення. Якщо особа звільнилася з державної служби, але дані в реєстрах ще не оновилися, вона повинна пред'явити документи, що підтверджують звільнення. Прикордонна служба має право перевірити їхню достовірність.

"Головне правило: повний та правильно оформлений пакет документів, що підтверджує мету, терміни та місце перебування за кордоном, а також факт зайняття посади. Зазвичай за наявності всіх необхідних паперів проблем з перетином кордону не виникає. Прикордонна служба перевіряє інформацію через офіційні реєстри, зокрема Реєстр застрахованих осіб Пенсійного фонду України, де містяться дані про місце роботи та посаду", – деталізує вона.

Виїзд за кордон для жінок-військовослужбовиць

Жінки, які проходять військову службу за контрактом, прирівнюються до військовозобов'язаних чоловіків, тому на них поширюються загальні обмеження на виїзд.

Проте, як і для держслужбовців, існують дві законні підстави для перетину кордону:

Відрядження.

Відпустка.

Основним документом, що дозволяє перетин кордону, є дозвіл командування та належним чином оформлений пакет документів, що підтверджує законність виїзду.

Важливий нюанс: прикордонна служба може перевіряти інформацію про військовослужбовців у реєстрі "Оберіг". Однак, через значний потік людей на кордоні, така перевірка може бути вибірковою.

Якщо дані про військовий статус відсутні або не перевіряються, додаткові підтвердження можуть не вимагатися. Проте, якщо прикордонники встановлять, що особа є діючим військовослужбовцем, вона зобов'язана пред'явити всі необхідні документи. Відсутність або неповнота документів може стати підставою для відмови у виїзді.

"Виїзд жінок за кордон фактично не заборонений. Однак статус державної службовиці або військовослужбовиці накладає додаткові вимоги, що потребують підтвердження легальності поїздки. Головним фактором успішного перетину кордону залишається повний, правильно оформлений і достовірний пакет документів", – резюмує Мирослава Драч.