Спасает ли диплом психолога от мобилизации? Отвечает юрист

Мобилизация психологов: что прописано в законодательстве

21 июня 2025 года президент Украины подписал Указ № 397/2025 - этот документ внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Пунктом 83-1 этого Положения предусмотрено, что лица, имеющие диплом магистра по специальности "Психология", не могут назначаться на военные должности, не связанные с медицинской или психологической службой.

"Единственное исключение - если такое лицо добровольно согласится на другую должность", - отмечает Еременко.

Юрист объясняет, что психолога не могут принудительно мобилизовать, например, в пехоту или артиллерию.

Его привлечение к службе возможно только на должностях, непосредственно касающихся психологической работы:

военный психолог в подразделении

специалист по морально-психологическому обеспечению

специалист по реабилитации военных после ранений или боевых действий

"То есть если у человека есть диплом магистра по психологии, он все равно находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат "рядовым стрелком". Он подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки", - отмечает специалист.

Что это означает для психологов

По словам юриста, такое правило защищает самих психологов: теперь они имеют гарантию, что во время мобилизации их образование и навыки не будут "потеряны" на случайной должности, которая не соответствует их квалификации.

"Диплом психолога в 2025 году - это не бронь от мобилизации, но это защита от принудительного назначения на неподходящие военные должности. Психологи в случае мобилизации будут служить только по своей специальности", - отмечает Дарья Еременко.