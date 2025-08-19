Як тепер беруть на облік жінок-медиків і чи треба їм ходити в ТЦК: пояснення

Тепер жінок-медиків та фармацевтів будуть автоматично ставити на військовий облік. Такі зміни до порядку взяття на військовий облік жінок із медичною або фармацевтичною освітою вніс Кабінет Міністрів.

Що зміниться для жінок-медиків на практиці, чи треба буде особисто навідуватись до ТЦК, в коментарі РБК-Україна пояснює військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Що змінилося для жінок-медиків

В Україні відбулися зміни у процедурі взяття на військовий облік жінок, які здобули освіту за медичними чи фармацевтичними спеціальностями.

"Відтепер процес значно спростився та став автоматизованим: заклади освіти самостійно передають дані про випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", – зазначає Діана Тернова.

Як це працює:

Після завершення навчання заклад професійної, фахової передвищої чи вищої освіти протягом 7 днів надсилає до ТЦК список випускниць-медиків і фармацевтів.

На основі цієї інформації жінок автоматично вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Їм одразу визначають військово-облікову спеціальність, але без проходження медичної комісії.

Чи треба щось робити самостійно?

Так. Хоча перший крок робить навчальний заклад, жінки повинні особисто прибути до ТЦК, протягом 60 днів після здобуття освіти випускниці зобов’язані звернутися до свого районного (міського) ТЦК для проходження медичного огляду, який визначить ступінь придатності до військової служби, зазначає фахівець.

Чи доведеться регулярно відвідувати ТЦК?

"Для жінок діятимуть такі ж правила, як і для чоловіків-військовозобов’язаних. Наприклад, у разі надходження повістки – з’являтись по ній", – каже юрист.

Що це означає на практиці: