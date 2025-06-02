Чи розпочала РФ літній наступ? В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на фронті

Росія поки не почала активний літній наступ. Ситуація на фронті залишається стабільною без значних загострень.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Сили оборони України наразі не помічають суттєвого зростання бойових зіткнень з початку літа.

Трегубов повідомив, на його напрямку ворог був максимально активним у першому півріччі, тому різкого загострення не спостерігається.

Він також зазначив, що кількість боєзіткнень навіть дещо знизилася, хоча це вкладається в межі статистичної похибки. Якщо ж і буде велике загострення, то воно, ймовірно, відбудеться на інших ділянках фронту - на північ.

За словами Трегубова, активність російських військ залишається стабільною, без різких стрибків.

Українські військові наразі тримають оборону, концентруючись на максимальному ураженні живої сили та техніки противника. Контрнаступальні дії проводяться лише локально і без попередження.

"Активні контрнаступальні дії наразі не проводяться, крім деяких локальних, а якщо будуть проводитися, то, зрозуміло, без попередження", - зазначив він.