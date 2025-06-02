Чи розпочала РФ літній наступ? В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на фронті
Росія поки не почала активний літній наступ. Ситуація на фронті залишається стабільною без значних загострень.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Сили оборони України наразі не помічають суттєвого зростання бойових зіткнень з початку літа.
Трегубов повідомив, на його напрямку ворог був максимально активним у першому півріччі, тому різкого загострення не спостерігається.
Він також зазначив, що кількість боєзіткнень навіть дещо знизилася, хоча це вкладається в межі статистичної похибки. Якщо ж і буде велике загострення, то воно, ймовірно, відбудеться на інших ділянках фронту - на північ.
За словами Трегубова, активність російських військ залишається стабільною, без різких стрибків.
Українські військові наразі тримають оборону, концентруючись на максимальному ураженні живої сили та техніки противника. Контрнаступальні дії проводяться лише локально і без попередження.
"Активні контрнаступальні дії наразі не проводяться, крім деяких локальних, а якщо будуть проводитися, то, зрозуміло, без попередження", - зазначив він.
Літній наступ РФ
Нагадаємо, що за інформацією Washington Post, масштабний наступ буде зосереджено в східній частині Донецької області. І це літо може стати для Володимира Путіна останнім шансом на великий наступ, зазначає видання.
Представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України.
Російський диктатор Володимир Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.
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