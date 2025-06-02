Начала ли РФ летнее наступление? В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на фронте

Россия пока не начала активное летнее наступление. Ситуация на фронте остается стабильной без значительных обострений.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Силы обороны Украины пока не замечают существенного роста боевых столкновений с начала лета.

Трегубов сообщил, на его направлении враг был максимально активным в первом полугодии, поэтому резкого обострения не наблюдается.

Он также отметил, что количество боестолкновений даже несколько снизилось, хотя это укладывается в пределы статистической погрешности. Если же и будет большое обострение, то оно, вероятно, произойдет на других участках фронта - к северу.

По словам Трегубова, активность российских войск остается стабильной, без резких скачков.

Украинские военные пока держат оборону, концентрируясь на максимальном поражении живой силы и техники противника. Контрнаступательные действия проводятся только локально и без предупреждения.

"Активные контрнаступательные действия пока не проводятся, кроме некоторых локальных, а если будут проводиться, то, разумеется, без предупреждения", - отметил он.