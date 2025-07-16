Чи пустять собак у метро? Що може змінитись і де пройти опитування про нові правила

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" запустили опитування щодо змін до правил перевезення собак у столичному метро. Громадян закликають відповідально взяти в ньому участь - щоб за потреби фахівці змогли доопрацювати остаточні положення нових правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, що громадське обговорення можливих змін до правил перевезення тварин у метро Києва розпочав КП "Київський метрополітен".
Йдеться, зокрема, про про нові умови проїзду собак.
Уточнюється, що проект змін до чинних правил користування київським метрополітеном було розроблено на підставі:
Українцям пояснили, що запропоновані зміни передбачають:
Важливо при цьому, що вся відповідальність за поведінку тварини в метро та дотримання вимог безпеки покладається на власника.
"Масштабне опитування мешканців міста щодо їх ставлення до цих можливих змін триватиме через застосунок "Київ Цифровий" у співпраці з благодійною організацією UAnimals", - зауважили у КМДА.
Тим часом у "Київському метрополітені" закликають містян відповідально підійти до опитування, адже на його основі опрацюють питання про запуск піврічного експерименту - з новими правилами перевезення собак у підземці.
"Тестовий період важливий, адже впродовж цього часу фахівці проаналізують, як нові правила впливають на безпеку та комфорт усіх пасажирів. І за потреби буде доопрацьовано остаточні положення правил", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що згідно з інформацією, оприлюдненою в додатку, опитування триватиме до 27 липня 2025 року. Станом на вечір вівторка, 15 липня, в ньому взяло участь понад 85,2 тис. громадян.
6 лютого 2024 року на сайті Київської міської ради опублікували петицію із закликом дозволити проїзд із собаками в метро - за умов дотримання безпеки та санітарних норм для інших пасажирів.
Вже незабаром вона набрала необхідну кількість голосів - понад 6000.
14 березня у відповіді на петицію (за підписом київського міського голови Віталія Кличка) громадянам повідомили, що відповідно до чинних Правил користування Київським метрополітеном, пасажирам забороняється перевезення тварин (крім собак-поводирів), а також птахів без спеціальних контейнерів чи кліток.
У КМДА зауважили, що зазначені вимоги обумовлені, зокрема, необхідністю забезпечення захисту собак від шкідливого для них зовнішнього впливу (наприклад від ризику травмування внаслідок потрапляння кінцівок та/або шерсті тварини в рухомі частини ескалатора).
Українцям пояснили, що на станціях метрополітену, на ескалаторах та у вагонах поїздів не передбачено належних умов для перебування собак.
Крім того, непрогнозованою є можлива реакція тварин в умовах значного пасажиропотоку:
"Слід зазначити, що у разі виникнення позаштатної ситуації в метрополітені (задимлення, пожежа тощо), собаки, у разі транспортування без спеціальних контейнерів чи кліток, внаслідок непередбачуваної поведінки можуть становити додаткову небезпеку для пасажирів або ускладнити оперативну евакуацію", - додали у відповіді на петицію.
У звіті щодо стану реалізації петиції від 26 квітня 2024 року заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів повідомив, що, враховуючи актуальність питання безбар'єрності власників домашніх тварин і можливості їх транспортування на території міста Києва:
Тим часом директор метро Києва Віктор Брагінський нагадав, що підземка під час повітряних тривог забезпечує безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.
Він додав, що з огляду на це метрополітен підтримує пропозицію містян про те, щоб дозволити пасажирам перевозити собак.
Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що в Україні можуть змінити правила перевезення домашніх тварин. У липні офіційні правила щодо перевезення тварин в автобусах було затверджено.
Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач наголосив, що ці правила - не лише про тварин. Вони - про гуманність, безпеку та взаємну повагу.
Крім того, таке рішення, за його словами - ще один крок до того, щоб транспорт в Україні ставав європейським (не лише за технікою, але й за сенсами).
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