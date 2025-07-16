Пустят ли собак в метро? Что может измениться и где пройти опрос о новых правилах

В мобильном приложении "Киев Цифровой" запустили опрос насчет изменений в правила перевозки собак в столичном метро. Граждан призывают ответственно принять в нем участие - чтобы при необходимости специалисты смогли доработать окончательные положения новых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, что общественное обсуждение возможных изменений в правила перевозки животных в метро Киева начал КП "Киевский метрополитен".
Речь идет, в частности, о новых условиях проезда собак.
Уточняется, что проект изменений в действующие правила пользования киевским метрополитеном был разработан на основании:
Украинцам объяснили, что предложенные изменения предусматривают:
Важно при этом, что вся ответственность за поведение животного в метро и соблюдение требований безопасности возлагается на владельца.
"Масштабный опрос жителей города относительно их отношения к этим возможным изменениям будет продолжаться через приложение "Киев Цифровой" в сотрудничестве с благотворительной организацией UAnimals", - отметили в КГГА.
Между тем в "Киевском метрополитене" призывают горожан ответственно подойти к опросу, ведь на его основе проработают вопрос о запуске полугодового эксперимента - с новыми правилами перевозки собак в подземке.
"Тестовый период важен, ведь в течение этого времени специалисты проанализируют, как новые правила влияют на безопасность и комфорт всех пассажиров. И при необходимости будут доработаны окончательные положения правил", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что согласно информации, обнародованной в приложении, опрос продлится до 27 июля 2025 года. По состоянию на вечер вторника, 15 июля, в нем приняло участие более 85,2 тыс. граждан.
6 февраля 2024 года на сайте Киевского городского совета опубликовали петицию с призывом разрешить проезд с собаками в метро - при условии соблюдения безопасности и санитарных норм для других пассажиров.
Уже вскоре она набрала необходимое количество голосов - более 6000.
14 марта в ответе на петицию (за подписью киевского городского главы Виталия Кличко) гражданам сообщили, что согласно действующим Правилам пользования Киевским метрополитеном, пассажирам запрещается перевозка животных (кроме собак-поводырей), а также птиц без специальных контейнеров или клеток.
В КГГА отметили, что указанные требования обусловлены, в частности, необходимостью обеспечения защиты собак от вредного для них внешнего воздействия (например от риска травмирования в результате попадания конечностей и/или шерсти животного в движущиеся части эскалатора).
Украинцам объяснили, что на станциях метрополитена, на эскалаторах и в вагонах поездов не предусмотрены надлежащие условия для пребывания собак.
Кроме того, непрогнозируемой является возможная реакция животных в условиях значительного пассажиропотока:
"Следует отметить, что в случае возникновения внештатной ситуации в метрополитене (задымление, пожар и т.д.), собаки, в случае транспортировки без специальных контейнеров или клеток, в результате непредсказуемого поведения могут представлять дополнительную опасность для пассажиров или затруднить оперативную эвакуацию", - добавили в ответе на петицию.
В отчете о состоянии реализации петиции от 26 апреля 2024 года заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив сообщил, что, учитывая актуальность вопроса безбарьерности владельцев домашних животных и возможности их транспортировки на территории города Киева:
Между тем директор метро Киева Виктор Брагинский напомнил, что подземка во время воздушных тревог обеспечивает безопасность людей, в том числе с домашними любимцами.
Он добавил, что учитывая это метрополитен поддерживает предложение горожан о том, чтобы позволить пассажирам перевозить собак.
Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что в Украине могут изменить правила перевозки домашних животных. В июле официальные правила насчет перевозки животных в автобусах были утверждены.
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что эти правила - не только о животных. Они - о гуманности, безопасности и взаимном уважении.
Кроме того, такое решение, по его словам - еще один шаг к тому, чтобы транспорт в Украине становился европейским (не только по технике, но и по смыслам).
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