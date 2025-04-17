В Україні можуть змінити правила перевезення домашніх тварин: про що йдеться
В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин. Проект відповідної постанови уряду оприлюднили для ознайомлення громадськості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій.
Про що йдеться у постанові Кабміну
Нещодавно міністерство оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів України щодо внесення змін:
- до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
- до Правил транспортування тварин.
Проект постанови КМУ (скриншот: mindev.gov.ua)
Що пропонує змінити документ
В цілому опублікована постанова уряду пропонує:
- встановити вимоги до перевезення середніх собак (вагою від 10 до 20 кг);
- встановити вимоги до перевезення великих собак (вагою від 20 до 45 кг);
- встановити вимоги до перевезення собак-поводирів;
- встановити вимогу щодо обов'язкової наявності оформленого належним чином ветеринарного документа на тварину - для її перевезення;
- чітко регламентувати права та обов'язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) - у частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.
Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття документа є впровадження чітких вимог щодо перевезення домашніх тварин у салоні автомобільного транспортного засобу.
Це має сприяти підвищенню безпеки пасажирів, водіїв та самих тварин - під час користування комерційним автомобільним транспортом.
Обов'язки пасажирів, які подорожуватимуть із тваринами
Згідно з документом, нові правила щодо перевезень мають стосуватися: собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів і кролів (крім гризунів та кролів, призначених для виробництва харчових продуктів).
При цьому пасажир, який супроводжує тварину, зобов'язується (в усіх випадках):
- забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення;
- забезпечувати їх усунення (у разі порушення);
- постійно перебувати з твариною - впродовж всієї поїздки;
- не залишати тварину наодинці;
- не залишати тварину під наглядом сторонніх людей.
Що може змінитись для власників дрібних тварин
Згідно із запропонованими КМУ змінами, допускається перевезення автомобільним транспортом (у салоні транспортного засобу):
- дрібних домашніх тварин;
- малих собак та котів (вагою до 10 кг);
- кімнатних декоративних птахів.
При цьому домашні улюбленці повинні перебувати у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном), які унеможливлюють пошкодження чи забруднення внутрішнього обладнання транспорту та речей пасажирів.
Перевезення може здійснюватися:
- на руках у пасажира;
- під місцями для сидіння;
- на сусідньому сидінні (за умови викупу сусіднього місця за вартістю проїзду дорослого пасажира та наявності абсорбуючих підстилок для захисту сидіння).
Як пропонують перевозити середніх і великих собак
Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) пропонують дозволити перевозити:
- за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив'язки);
- за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком поруч із місцем пасажира супровідника собаки (за вартістю проїзду дорослого пасажира).
Розміщення таких собак на місцях для сидіння забороняється - тварина повинна перебувати на підлозі під місцями для сидіння (за наявності абсорбуючих підстилок).
Супровідник зобов'язаний забезпечувати нагляд за собакою - з метою недопущення порушення спокою та безпеки пасажирів і персоналу перевізника.
"Одночасно в салоні транспортного засобу дозволяється перевозити не більше однієї (двох - у разі супроводження однією людиною) домашньої тварини, зазначеної у цьому пункті", - йдеться у проекті постанови.
Тим часом собаки вагою понад 45 кг мають перевозитись "за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті".
Що відомо про умови перевезення собак-поводирів
Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, повинне здійснюватись за наявності:
- намордника;
- повідка (ланцюжка або ремінної прив'язки).
Під час подорожі собака-поводир повинна:
- знаходитись поруч із пасажиром, якого супроводжує;
- утримуватись на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив'язці).
Як можна подати зауваження та пропозиції до документа
Згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій, зауваження та пропозиції до проекту постанови КМУ приймаються впродовж одного місяця з дня його оприлюднення (15 квітня 2025 року).
Фізичні та юридичні особи (а також їх об'єднання) можуть направляти зауваження та пропозиції:
- на електронну адресу: kharchenko@mtu.gov.ua;
- на адресу Державної регуляторної служби України.
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