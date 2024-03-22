Експерт пояснив, чи є зв'язок між ударом по Україні і обстрілами НПЗ в Росії

Навряд чи масований удар по Україні 22 березня є наслідком атак на нафтопереробні заводи у Росії. До того ж, обстріл греблі ДніпроГЕС це скоріше промах окупантів, ніж запланована акція.

"Щодо версії, що це відповідь на обстріли російських НПЗ, то я точно не вірю, що це саме пряма відповідь. Ця атака довго готувалося. Десятки об'єктів було запрограмовано під атаки. Що стосується потрапляння в ДніпроГЕС, то я думаю що це їх промах. Вони цілися в високовольтне обладнання і безпосередньо в доступні на поверхні машинні зали. Випадок потрапляння в дамбу, це скоріш за все, промах. Бо, зрозуміло, вони знають, що дамбі ці ракети абсолютно по барабану", - сказав він.

Але в цілому, за словами експерта, характер атаки дуже продуманий.

"Чесно, я не вірю, що вони могли протягом того часу, що прийшов з початку наших атак НПЗ подготувати таку "отвєтку". На мою думку, це нереально. Можливо вони готували цю атаку і вирішили максимально використати її в тому числі для того, щоб спровокувати і залякати партнерів України", - зазначив Харченко.

Удар РФ по ДніпроГЕСу

Російські війська 22 березня влаштували комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Зокрема, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів.

Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.