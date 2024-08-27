Лишат ли нардепа-беглеца Дмитрука мандата: что говорит Стефанчук
В вопросе лишения мандата народного депутата Артема Дмитрука, который на днях сбежал из Украины, Верховная Рада будет действовать в пределах, предусмотренных Конституцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука во время Форума "Украина 2024. Независимость".
"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не отправлялся. Насколько я проинформирован, сведения внесены в Единый государственный реестр связанного с уголовными производствами. Осуществляется расследование", - заявил Стефанчук.
Глава парламента добавил, что после расследования решения будут приниматься и в парламенте. Ранее же вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществлялось на основании 7 пунктов, предусмотренных 81 статьей Конституции Украины.
"И так будем осуществлять в любой раз. По парламенту никогда не было затяжек", - добавил он.
Статья 81
В соответствии со статьей, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:
- сложения полномочий по его личному заявлению;
- вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
- признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
- если депутат не устранил обстоятельства в течение двадцати дней, которые приводят к нарушению требований о несовместимости мандата с другими видами деятельности;
- невхождения нардепа, который был избран от партии, в состав депутатской фракции этой партии или же выхода из состава такой фракции;
- его смерти.
Бегство Дмитрию за границу
25 августа СМИ сообщили о побеге Дмитрука в Молдову. Позже Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило эту информацию, а Офис генерального прокурора возбудил дело. Перед этим нардепу было объявлено подозрение из-за нападений на правоохранителя и военного.
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