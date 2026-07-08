Чи потрібно зберігати паперові платіжки за комуналку: адвокат назвала єдину причину

За словами юристки, якщо споживач оплачує комуналку онлайн - через особистий кабінет свого банку, збирати та зберігати паперові чеки немає жодного сенсу. Уся необхідна інформація про транзакції вже зафіксована в електронному вигляді.

Натомість тим, хто продовжує сплачувати за послуги у відділеннях пошти чи через інші сторонні сервіси, квитанції варто залишати в себе.

"Близько року краще зберігати їх для уникнення непорозумінь щодо подальших розрахунків", - наголосила Воронкова.

Нагадаємо, раніше юристка пояснювала, що робити у випадках, коли в платіжці за комуналку виявили помилку. За її словами, для виправлення помилки існує чіткий алгоритм.

Також РБК-Україна розповідало, скільки коштуватиме електроенергія для населення у липні та коли можуть переглянути тариф.

Крім того, постачальники газу оновили тарифи на липень. Скільки тепер коштує газ - РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі.