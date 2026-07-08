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Нужно ли хранить бумажные платежки за коммуналку: адвокат назвала единственную причину

07:13 08.07.2026 Ср
1 мин
Некоторые поставщики предлагают электронные платежки, но нужно ли хранить бумажные версии?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Елена Воронкова Эксперт
Фото: юрист рассказала, когда нужно хранить квитанцию за коммуналку (Getty Images)

Хранить бумажные квитанции об оплате коммунальных услуг следует только в одном случае.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

По словам юриста, если потребитель оплачивает коммуналку онлайн - через личный кабинет своего банка, собирать и хранить бумажные чеки нет никакого смысла. Вся необходимая информация о транзакциях уже зафиксирована в электронном виде.

Тем, кто продолжает оплачивать услуги в отделениях почты или через другие посторонние сервисы, квитанции следует оставлять у себя.

"Около года лучше хранить их во избежание недоразумений касательно дальнейших расчетов", - подчеркнула Воронкова.

Напомним, ранее юрист объясняла, что делать в случаях, когда в платежке за коммуналку обнаружили ошибку. По ее словам, для устранения ошибки существует четкий алгоритм.

Также РБК-Украина рассказывала, сколько будет стоить электроэнергия для населения в июле и когда могут пересмотреть тариф.

Кроме того, поставщики газа обновили тарифы на июль. Сколько теперь стоит газ - РБК-Украина рассказывало в отдельном материале.

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