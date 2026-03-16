Чи потепліє в Україні до кінця тижня? Синоптики кажуть про нічні морози, але є і гарні новини

Головне: Температурний контраст : поки в одних областях вдень може бути лише +2°C, інші прогріються до весняних +13°C.

: поки в одних областях вдень може бути лише +2°C, інші прогріються до весняних +13°C. Нічний режим : стовпчики термометрів падатимуть нижче нуля, проте "заморозками" це зараз не називається.

: стовпчики термометрів падатимуть нижче нуля, проте "заморозками" це зараз не називається. Повернення до норми : насправді "березневе похолодання" - ніяка не аномалія.

: насправді "березневе похолодання" - ніяка не аномалія. Локальні опади : в окремі дні у деяких областях ймовірний невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).

: в окремі дні у деяких областях ймовірний невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом). Прогноз на вихідні: наприкінці тижня температура повітря знову почне дещо підвищуватись.

Чи можна сказати, що на нас "насуваються заморозки"

– Поняття "заморозки" ми ще не використовуємо.

Тому що "заморозки" (коли температура опускається нижче нуля) - використовується тоді, коли вже навесні розпочалась активна вегетація. І ось це зниження температури нижче нуля становить небезпеку для рослин.

Тоді це явище - таке зниження температури - називається "заморозок".

Наразі ще активної вегетації у нас не розпочалося по території України. Тому якщо і буде температура знижуватись нижче нуля, то це все будуть будуть просто морози.

Де і коли ймовірні опади найближчим часом

– В цілому найближчими днями синоптична ситуація в Україні налаштовуватиметься на таке, незначне похолодання.

Його зумовлюватимуть погодні процеси зі сходу та північного сходу. Звідти буде надходити до нас більш прохолодне повітря.

Оскільки в атмосфері переважатиме поле високого тиску, то і погода буде відповідною. У більшості областей, в принципі, залишається вона без опадів.

Проте завтра (17 березня, - Ред.) на сході, а вдень - і на південному сході країни, на Закарпатті та у Карпатах - чекаємо подекуди невеликий дощик. Може бути.

Дощів найближчим часом майже не буде (інфографіка: РБК-Україна)

18 березня - на Лівобережжі місцями теж розраховуємо на невеликий дощ. Вночі - тільки вночі - подекуди він може поєднуватися з мокрим снігом.

Але це - досить локальні такі можуть бути процеси. За рахунок того, що атмосферні фронти з південного сходу трішечки будуть чіпляти наше Лівобережжя.

Як саме зміниться температура повітря

– Нічна температура за такої синоптичної ситуації залишається в нас від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу для всієї території... Від хмарності це буде залежати.

Вдень у нас найтепліше буде на заході та південному заході країни.

А ось найхолодніше - на північному сході (+2+7°C ось ці наступні два дні буде).

Якщо по показниках, то в межах від 4 до 11 градусів тепла в денні години (буде в середньому по Україні найближчими днями, - Ред.).

Захід, південний захід країни - до +13°C найтепліше там може бути.

19 числа також ще, в принципі, більш прохолодна (погода очікується, - Ред.) 5-10°C у більшості регіонів країни.

Погода в Україні очікується "контрастна" (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою ближче до кінця тижня

– Надалі, вже починаючи з 20 березня (адже ці три доби - така, одноманітна більше погода) у нас у південній частині, у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - місцями може бути невеликий дощ.

Вночі - подекуди з мокрим снігом може поєднуватись.

Але решта території знову ж таки залишається без опадів. В принципі, як і у попередні дні.

Тому що поле підвищеного атмосферного тиску продовжує формувати нашу синоптичну ситуацію.

І температура також істотних змін не зазнає. Навіть трішечки буде вища в денні години. Вже +6+12 у більшості регіонів.

Тим часом нічна температура все ж таки залишається стабільною - від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Чи вкладається березень у кліматичну норму

– Взагалі можна сказати, що ось такі показники, які будуть впродовж цього тижня, хоча й нижчі, ніж були в нас впродовж попереднього тижня, але вони якби і є кліматичною нормою для березня.

Тому що те, що ми мали минулого тижня... Практично всі значення були вище кліматичної норми березня.

Там подекуди по західних областях навіть були рекордні значення максимальної температури в денні години - для певних дат.

Яким може бути вітер у найближчій перспективі

– Якихось небезпечних поривів не передбачається. Переважно (вітер очікується, - Ред.) помірний. Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Ось ці два дні (найближчі, - Ред.) він буде з північного сходу, то, звичайно, буде такий, холодний. Але без небезпечних поривів.

19 числа - також ще з північного сходу. Там трішечки інтенсивніше - 7-12 (метрів за секунду, - Ред.). Але, знову ж таки, небезпеки він не становить. Трішки дискомфорту може додавати.

Але надалі він буде, в принципі, більш спокійний.

Що відомо про погодні тенденції в Україні пізніше

– Поки що можемо сказати, що тенденцій до якихось різких змін немає, в принципі.

Буде залишатися схожий характер погоди. І на вихідних. І, в принципі, на початку наступного тижня.

На все це буде впливати антициклон. Тобто опадів - обмаль. Навіть практично їх відсутність.

Більше прояснень і, відповідно, значення температури мають тенденцію до певного підвищення наприкінці тижня, як я вже зазначила.

Воно - не різке. Десь приблизно до тих показників, які в нас були... Будемо повертатися до них.