Чи посилюватимуть США санкції проти РФ: Трамп дав відповідь

Американський президент Дональд Трамп не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.
Під час виступу у розарії перед Білим домом у Вашингтоні президент США розповів журналістам, що не буде посилювати санкції проти РФ, "оскільки є шанс" на прогрес. Йдеться про питання можливого припинення вогню між Росією та Україною та потенційного миру між країнами.
Таку заяву Трамп зробив після своєї телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася у понеділок, 19 травня.
"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити це набагато гірше. Але може бути момент, коли це станеться", - сказав американський лідер.
Також у розмові з представниками ЗМІ американський президент заявив, що готовий "відступити" від українсько-російських переговорів, якщо не буде досягнуто прогресу. Зауважимо, що відповідний месседж Трамп озвучує не вперше.
"Я кажу вам, це велике его, але я думаю, що щось станеться. І якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - сказав Трамп у понеділок вдень (за Вашингтоном, - у ніч проти вівторка за Києвом).
Крім того, американський президент додав, що під час телефонної розмови з Путіним "говорив" про можливу зустріч у майбутньому.
"Звичайно, я говорив з ним про це", - сказав Трамп
Нагадаємо, раніше президент США висловлював припущення, що він та Путін повинні зустрітися безпосередньо, щоб припинити війну Росії проти України.
Як повідомлялося раніше, у понеділок американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після неї Трамп заявив, що РФ та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.
Пізніше американський президент розповів, що доповів європейським лідерам про переговори з Путіним. Йдеться про лідерів Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії, України та президента Європейської комісії.
Тут варто додати, що перед та після телефонної розмови з Путіним Трамп також зідзвонювався з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначимо, що Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з Путіним як таку, що мала "певний "прогрес". Він знову підтвердив свою думку, що глава Кремля нібито хоче миру з Україною.
Нещодавно міністр фінансів Штатів Скотт Бессент заявив, що США та Європа рішуче посилять санкції проти РФ у випадку, якщо російський диктатор Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
Також повідомлялося, що раніше Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.
Крім того, днями держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції "вже на підході".
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