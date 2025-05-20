Трамп висловився про "певний прогрес" після розмови з Путіним
Президент США Дональд Трамп охарактеризував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним як таку, що мала "прогрес". Та підтвердив думку, що глава Кремля нібито хоче миру з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News та CNN.
Американський лідер у Рожевому саду біля Білого дому озвучив представникам ЗМІ деякі деталі своєї розмови з Путіним 19 травня.
За словами Трампа, бесіда за російським диктатором тривала "дві з половиною години".
"І я думаю, що певний прогрес був досягнутий", - висловився президент США.
Говорячи про триваючі російсько-українську війну Трамп зазначив, що "там жахлива ситуація", і розповів про вбивства "5000 молодих людей щотижня".
"Тому, сподіваюся, ми щось зробили. Ми також розмовляли з керівниками більшості європейських країн і намагаємося все це зупинити. Як шкода, що це взагалі почалося", - сказав американський президент.
Крім того, Трамп сказав у відповідь на запитання журналістів, що, на його думку, Путін нібито "хоче миру" з Україною.
А на запитання, чи довіряє він главі Кремля, американський лідер також дав ствердну відповідь.
Розмова Трампа та Путіна
Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.
Бесіда відбулася після того, як Кремль відмовився від пропозиції Києва та європейських і американських партнерів щодо 30-денного безумовного припинення вогню на театрі російсько-української війни, та після переговорів між делегаціями з Москви та Києва у Стамбулі минулого тижня..
Тоді представники України та РФ домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов перемир'я, та погодили, зокрема, звільнення військовополонених у форматі "1000 на 1000"..
За даними ЗМІ, російська сторона наполягала, щоб Україна вивела війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і начебто тільки за цієї умови Кремль готовий погодитися на припинення вогню.
У понеділок перед та після телефонної розмови з Путіним Трамп також зідзвонювався з президентом України Володимиром Зеленським.
Додамо, після бесіди з російським диктатором Трамп заявив, що РФ та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.
Детальніше, як 19 травня пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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