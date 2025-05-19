Трамп доповів європейським лідерам про переговори з Путіним: деталі
Лідери Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії, України та президент Європейської комісії зідзвонилися з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою стали переговори Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
РБК-Україна зібрало заяви європейських лідерів за підсумками переговорів з Трампом.
Підсумки від прем'єра Італії
Прем'єр Італії Джорджа Мелоні за підсумками переговорів розповіла, що робота над якнайшвидшим початком нової зустрічі української та російської делегацій триває. Такий діалог необхідний для припинення вогню і справедливого та міцного миру.
"У зв'язку з цим готовність святішого отця (ідеться про Папу Римського Лева - ред.) провести переговори у Ватикані була розцінена позитивно. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу з досягнення миру", - додала вона.
Підсумки від президента Фінляндії
Зі свого боку президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що телефонна розмова з Трампом була "дуже продуктивною".
"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню і кроки на шляху до справедливого і міцного миру", - розповів він.
Фінський лідер зазначив, що Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Підсумки від канцлера Німеччини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів наголосив, що Європа і США підтримуватимуть Україну на її шляху до припинення вогню.
"Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом Трампом після його розмови з Путіним", - додав він.
Підсумки від голови Єврокомісії
Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за "невтомні зусилля з досягнення перемир'я в Україні".
"Важливо, щоб США залишалися залученими в цей процес. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні міцного миру в Україні", - додала вона.
Переговори Трампа з Путіним
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити війну РФ проти України.
За словами Трампа, Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і встановлення миру.
Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації президента Фінляндії Александра Стубба, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в соцмережі X, а також публікацію пресслужби уряду Італії.
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