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Чи почала Україна імпорт електроенергії з Європи: відповідь "Укренерго"

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Понеділок 24 жовтня 2022 09:27
Чи почала Україна імпорт електроенергії з Європи: відповідь "Укренерго" Фото: Україна ще не почала імпорт електроенергії з Європи (Віталій Носач, РБК-Украна)
Автор: Юрій Дощатов, Єлизавета Драбкіна

Україна ще не почала імпорт електроенергії з Європи, але може розпочати вже цього опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Імпорт ми не почали, але якщо така необхідність виникне, то зможемо. Нещодавно під час цих атак в ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - ред.) прийняли рішення про чергове збільшення комерційних обмінів між Україною та Європою: до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту. У нас є технічна можливість імпортувати. Так само, як у нас є можливість запиту аварійної допомоги із ЄС", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що проблема імпорту полягає у тому, що європейські ціни на електроенергію все ще набагато вищі за внутрішньоукраїнські. Тому для того, аби організувати імпорт, потрібен певний час.

За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку - трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо мають відповідну ліцензію.

"Я думаю, що за певних умов ми можемо побачити імпорт в цьому опалювальному сезоні. Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі в минулі роки. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою, і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, нестача електроенергії, яка спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли росіянами об’єктів енергетики, ніяк не вплине на Європу.

Зазначимо, що з 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми.

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