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В "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 08:58
В "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу Фото: в "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська, Юрій Дощатов

Дефіцит потужності в системі, іншими словами нестача електроенергії, що виникла та спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли Росії об’єктів енергетики останніми тижнями, ніяк не вплине на Європу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ні, не може. Вона безпосередньо впливає на українських споживачів, і на промислових в тому числі на жаль. Треба розуміти, що це тимчасовий дефіцит, пов'язаний з тим, що росіяни спеціально обстріляли цілу низку електростанцій в Україні, і тому потрібен час, поки ці об'єкти зможуть знову виробляти електроенергію", - розповів він.

Плюс, за його словами, зараз у зв'язку з похолоданням досить сильно збільшилося споживання електроенергії, навіть попри ті заходи економії, які вживають місцева влада і українці.

"Споживання є значним, тому диспетчерський центр "Укренерго" повинен запроваджувати графіки обмеження постачання електроенергії", - констатував Кудрицький.

Як повідомлялося, днем раніше президент Володимир Зеленський звернувся до мерів через економію світла. На думку президента, зараз не час яскравих вивісок.

Нагадаємо, Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми. Причиною цього стали масовані ракетні удари росіян по енергетичних об'єктах нашої держави.

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